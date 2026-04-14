El explosivo descargo del ex de Grecia Colmenares tras su ingreso en Gran Hermano: "Ni una gota de nostalgia"
Marcelo Pelegri lanzó una publicación en sus redes que, a juzgar por lo dicho, pareciera estar dirigido a la actriz y quien fuera su pareja hasta 2005.
El ingreso de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano Generación Dorada no solo dejó boquiabiertos a los jugadores y a la audiencia, sino que también reavivó el interés por el pasado sentimental de la "reina de las telenovelas".
A raíz de esta nueva exposición, el nombre de Marcelo Pelegri volvió al centro de la escena. El empresario fue su compañero durante casi dos décadas y es el padre de su único hijo; sin embargo, la relación llegó a su fin en 2005.
Ante el revuelo mediático generado por el reality de Telefe, Pelegri decidió no quedarse callado. A través de sus historias de Instagram, lanzó un mensaje directo y contundente que no tardó en volverse viral: "No hay nadie de mi pasado, que yo quiera hoy en mi presente. Te preguntan si extrañas a esa persona que juraba y jurabas ser el amor de tu vida, o esas amistades que decían ser para siempre", inició el explosivo escrito en Instagram.
Y añadió: "La realidad te sorprende porque buscas en el fondo de tu corazón y la respuesta es un rotundo no. No le guardas odio, no les deseas el mal, pero tampoco hay una sola gota de nostalgia", en lo que pareciera referirse a su pasado con la actriz.
"La sociedad a veces intenta hacerte sentir culpable, te tildan de orgulloso por cerrar puertas definitivamente, queriendo obligarte a sentir lástima por esa gente que alguna vez te lastimó o retrasó. Las personas que dejaste atrás hacían match con una versión tuya que estaba rota, que no sabía poner límites y se conformaba con poco", siguió.
Y finalizó: "Lo que no saben es que esa persona que eras, ya no existe, y la persona que eres hoy, con la paz blindada que te costó años construir, literalmente rechaza la frecuencia de esa gente, porque si los dejaras volver a entrar hoy, no sobrevivirían ni 5 minutos a tus nuevos estándares".
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