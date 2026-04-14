El explosivo descargo del ex de Grecia Colmenares tras su ingreso en Gran Hermano: "Ni una gota de nostalgia"

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Ante el revuelo mediático generado por el reality de Telefe, Pelegri decidió no quedarse callado. A través de sus historias de Instagram, lanzó un mensaje directo y contundente que no tardó en volverse viral: "No hay nadie de mi pasado, que yo quiera hoy en mi presente. Te preguntan si extrañas a esa persona que juraba y jurabas ser el amor de tu vida, o esas amistades que decían ser para siempre", inició el explosivo escrito en Instagram.