Flor Bertotti contó por qué rechazó volver a hacer Floricienta

“Cris quería hacer la tercera temporada. El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje, llevado a la maternidad, me parecía difícil de contar”, explicó Florencia.

image.png

“Básicamente, lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico y emocional seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta dónde habíamos llegado”, agregó la actriz.

Floricienta fue la serie para jóvenes adolescentes más importante y destacada entre los años 2004 y 2005. Ya pasaron 16 años de aquel éxito, pero todavía continúa siendo de las ficciones más recordadas y replicadas.

“Lo que coseché con ese programa es cariño, amor. Me ve la gente muchos años después y me tiene asociada a un momento lindo o a un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro”, contó.

“La verdad es que sería muy desagradecida si no lo valorara, sino lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”, expresó Florencia Bertotti sobre el afecto que le demuestran todavía los fanáticos.