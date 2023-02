Abuso sexual en El Hotel de los Famosos 2: el nuevo descargo de Flor Moyano

“Para los que me preguntan, por qué no me defendí, porque no grité, porque no reaccioné, les cuento que no todas las víctimas reaccionamos de la misma manera, muchas reaccionamos como podemos. Algunas de ustedes seguramente hubieran podido empujarlo, gritar, cerrar las piernas, salir corriendo, llorar o insultar, pero algunas víctimas nos paralizamos ante el miedo”, arrancó relatando Moyano.