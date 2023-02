El desgarrador mensaje de Flor Moyano tras su denuncia contra Juan Martino

Y siguió: “Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir. Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida. Me toco vivir lo que tantas veces escuché en boca de otras mujeres, y a pesar de que los Profesionales que me ayudan, trabajan para darme herramientas, no puedo restarle importancia a la palabra de la sociedad. La sociedad que sin querer, simplemente tirando una opinión al aire me lastima y hace que mi camino sea mucho más difícil”.

Embed Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza.

Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma.

Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas la más hostil.. pic.twitter.com/luQ7LqKU46 — Flor Moyano (@MoyanoFlorOk) February 6, 2023

“A pesar de que de manera consciente, entiendo que debería ser absolutamente irrelevante la palabra de la gente, créanme que el dolor aparece igual, es difícil de dominar, y es mucho más difícil de explicarlo en estas líneas. Solo una persona que haya estado en mi lugar, podrá entender lo que estoy diciendo”, expresó quebrada.

Más allá del dolor, Moyano sostuvo que la vida sigue y ella sabe que tendrá que aprender a convivir con esta experiencia. “A veces me pregunto ‘¿La tuve que vivir?’ ‘¿Por qué?’ ‘¿Para qué?’... Bueno, esas son respuestas que ya voy a encontrar. Sé que de a poco, con tiempo y a mi forma, voy a ir encontrándole un sentido a mi dolor”.

Desde su lugar, remarcó que ella seguirá trabajando, buscando pequeños momentos de felicidad y compartiendo con personas que la saquen, aunque sea un ratito, de ese sufrimiento y de esta carga emocional que está atravesando. “Tengo que hacer lo que mi alma necesite, tengo que respetarme y respetar mi proceso que tiene que ser para mí, siempre lo más importante. Para recuperarme, para recuperar mi vida y mi felicidad”, reflexionó optimista y con ganas de salir adelante.

Finalmente, la joven señaló que escribir estas palabras la ayuda porque, de alguna manera, la obliga a creérselo y a tomar fuerzas para salir adelante como siempre lo hizo. “Gracias a todas las personas que me brindan su apoyo, si bien hay muchas que lastiman, hay muchas más que me dan fuerzas. Confío en que voy a poder volver a ser la Flor luminosa, feliz y sonriente que siempre fui”, concluyó.

Los detalles de la denuncia de abuso sexual contra Juan Martino

La denuncia fue presentada por su abogado, Roberto Castillo, representante legal de la modelo, quien el viernes habló en vivo en el estudio de LAM.

“Hasta ahora era una denuncia mediática y especulaciones, pero Flor Moyano acaba de denunciar a Juan Martino”, anunció Florencia de la V y le dio el pie al panelista Sebastián Pampito Perelló Aciar para que mostrara el documento de la denuncia formalizada por el abogado Roberto Castillo.

Así, Pampito se explayó: “Hoy a la mañana fueron a hacer la denuncia, después de que el equipo de Castillo la entrevistara durante muchos días a Flor. Esto empezó hace un mes”, contextualizó el panelista. “Hasta este momento eran acusaciones cruzadas y no existía una denuncia. En el transcurso de estos días, Flor necesitó ayuda psicológica y empezó a tener en mente la posibilidad de iniciar una denuncia. Contactó a Castillo y empezaron con las charlas”.

“Flor se contactó hace unos meses ya conmigo, y en ese momento me comentó una situación que vivió adentro del hotel pero, como le suele pasarle a todas las víctimas, primero no tuvo confianza como para contarme todo. Opinar es muy fácil pero escuchar a la víctima cuando se quiebra es primordial”, aclaró el letrado. Y enseguida explicó: “Ella tiene un problema extra que es que, además de sufrir este abuso sexual, ella puede quedarse sin trabajo”.

En ese contexto, Castillo destacó que “La denuncia trató de ser concebida en función de lo que ella dijo. Nosotros canalizamos en un psicólogo primero para que después nos vuelque esa información. Ella tiene que atravesar un proceso judicial y otro mediático. Yo no quiero adelantar estrategias, pero no es real que hubo una psicóloga dentro del reality para contenerla. Tenemos que analizar conductas muy serias, de la producción también. Tocar a una persona sin consentimiento siempre es un abuso”.

Más adelante, el abogado contó detalles de sus conversaciones con Flor. “Estamos pidiendo un poco de humanidad. ¿No hubo nadie en ese momento que le dijera a Martino ‘che flaco, no te das cuenta que no quiere?”, cuestionó.

Luego, se explayó sobre el mecanismo de abuso que vivió adentro del certamen. “Lo más dramático de esta situación es que él cambió del modo de conquista que tuvo al comienzo y pasó a la estrategia de abusar de ella. Si Flor salía a denunciarlo a la primera de cambio, cuando le tocó la cola, iban a decir que era una loca, una exagerada”, detalló.

También explicó cómo es el proceso de asimilar el abuso. “Los psicologos especialistas dicen que un abuso sexual es comparable al trauma de vivir una guerra, porque después en otra relación afectiva puede volver a revivir los hechos”, explicó.

En otro momento, Estefi Berardi contó que ella la llamó a Flor y le preguntó sobre el hecho de que Martino la hubiera violado sin usar preservativo. Así, la panelista reveló que la modelo le confesó que ella quiso hacerse estudios médicos luego del hecho y que la producción del reality no se lo permitió.