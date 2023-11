Salieron a la luz los resultados de las pericias psicológicas de Flor Moyano en la causa contra Juan Martino

El documento expresa: "La evaluada se presentó a las entrevistas en dos oportunidades, se mantuvo en un clima adecuado que permitió escuchar su relato en el marco de los hechos que denuncia. Durante la evaluación mantuvo un relato coherente y angustioso. Respondió a las consignas dadas ofreciendo datos acerca de su historia vital y de las vivencias producto de los hechos que luego derivaron en la presente denuncia".

flor moyano juan martino

Por su parte, los psicólogos determinaron lo siguiente: "Respecto por el hecho por el cual realiza la denuncia, la Sra. Moyano presenta un discurso que mantiene el hilo conductor, sin contradicciones. Desde el inicio aparece en su relato la angustia que se muestra vigente, motivada por la espontaneidad con la cual se expresa y conecta con sus emociones. El relato transmite una situación que es revivida y se mantiene vigente en su potencia traumática".

Qué dijo Flor Moyano luego de conocer los resultados de la pericia

"Es imposible no tener un nudo en la garganta, no llorar, no quebrarme, no recordar todo lo que pasé. Pasó un año pero sigue teniendo efecto en mí. Me marcó completamente", aseguró con respecto a las situaciones que atravesó con Juan Martino. Y agregó: "Yo llegué a dudar si hacer la denuncia estaba bien, fui muy juzgada".

A su vez, expresó con profundo dolor: "Hoy puedo entender que lo que los demás piensen de mí no habla de mí realmente. Estoy en paz con mi verdad. Cuando recibí la pericia sentí ese alivio, esa paz de decir 'está prueba más que para todos, es para mí'".

"Al comienzo yo negaba por completo esto porque no le querés dar la palabra real de lo que significa. Yo me sentía completamente responsable y me terminaba echando la culpa", indicó, al mismo tiempo que remarcó que, en ese momento, tenía "pocas herramientas", pero hoy se encuentra "parada desde otro lado".

Embed - Flor Moyano - Juan Martino: la pericia psicológica oficial