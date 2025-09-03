Flor Vigna lanzó "Apunta, dispara" y fue sorprendida por la reacción de la gente: "Sabés que..."

Finalmente, Flor resumió con una frase que refleja su perseverancia: "Siempre arrancó perdiendo yo, por eso si insisto y mejoró, con el tiempo la vida me da la recompensa".

Cómo reaccionaron los usuarios ante su nueva propuesta

Sorprendentemente, los seguidores de la cantante, reacionaron de manera positiva a la nueva canción. Cientos de comentarios colmaron su publicación: "No mas niñita tierna"; "Seeeee era por acaaaaaaaaaa, bancándola toda reina"; "No te soportaba pero el shiva shiva shamboo te cambia la vida"; "Emperradísima, amor", entre otros.

Embed - YA SALIOOO Apunta Dispara por el canal de Omar Varela . Porfi compartan mucho LO DIMOS TODOOOO @vignaflor YA SALIOOO Apunta Dispara por el canal de Omar Varela . Porfi compartan mucho LO DIMOS TODOOOO Apunta Dispara - Flor Vigna