Flor Vigna lanzó "Apunta, dispara" y fue sorprendida por la reacción de la gente: "Sabés que..."
Con su más reciente canción, la artista lanzó críticas directas hacia las "Tatianas" y recibió inesperados halagos de sus seguidores.
Flor Vigna sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "Apunta, dispara", su nueva canción en la que se mostró empoderada y apuntó directamente contra las " Tatianas" sin filtro, un término que ha vuelto muy popular el streamer Martín Cirio para referirse a las mujeres que se interesan por hombres casados, especialmente, cuando son las parejas de sus amigas o conocidas.
¿De qué trata la nueva canción de Flor Vigna?
Después de varias semanas de anticipos en redes sociales, la cantante estrenó oficialmente su tema junto al productor Omar Varela. En la letra, la artista deja en claro: "No me llevo bien con Tatianas".
El videoclip de "Apunta y Dispara" superó rápidamente las expectativas: en menos de tres horas acumuló más de 12 mil visualizaciones y más de 4 mil likes. Junto a la publicación, Flor escribió: "Gracias por estar acá es muy importante para mí".
Flor Vigna y su apuesta por la música
Durante una charla en el stream de Martín Cirio, la artista abrió su corazón sobre los motivos que la impulsan a continuar en la música. "Yo siempre empecé perdiendo, iba a castings desde los 11 años y recién me quedé a los 16. Hubo cinco años que me iba muy mal. Y, después me pasó que hacía el casting del Bailando y no quedaba, hasta que en un momento entré a Combate y ahí también pierdo en la primera temporada y después ganó tres temporadas seguidas. Y, de repente quedó en el Bailando, ganó dos veces. Al principio en las novelas era extra y después...", recordó al repasar su carrera.
Finalmente, Flor resumió con una frase que refleja su perseverancia: "Siempre arrancó perdiendo yo, por eso si insisto y mejoró, con el tiempo la vida me da la recompensa".
Cómo reaccionaron los usuarios ante su nueva propuesta
Sorprendentemente, los seguidores de la cantante, reacionaron de manera positiva a la nueva canción. Cientos de comentarios colmaron su publicación: "No mas niñita tierna"; "Seeeee era por acaaaaaaaaaa, bancándola toda reina"; "No te soportaba pero el shiva shiva shamboo te cambia la vida"; "Emperradísima, amor", entre otros.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario