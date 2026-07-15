Flor Vigna protagonizó un divertido blooper en TV mexicana: "Soy muy torpe"

La reacción espontánea fue celebrada por la conductora del envío, quien vio en el tropiezo una excelente oportunidad para destacar las condiciones de la nueva jugadora. “Aún no entras a la casa y ya estás haciendo contenido”, le señaló la influencer mexicana para desdramatizar el accidente.

La llegada de la exintegrante de Combate al popular formato televisivo representa un gran paso en su proyección en el extranjero, donde buscará quedarse con el millonario premio de 4 millones de pesos mexicanos que ofrece la producción del programa.

Horas antes de que se formalizara su incorporación al elenco de participantes, la propia protagonista había utilizado sus canales de comunicación digital para expresar las sensaciones que le generaba este nuevo paso en su carrera profesional.

“Ya estoy en México en mi camerino. Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo”, describió la cantante en una de sus historias de Instagram.

Consciente de su personalidad temperamental y de las dificultades que presenta la convivencia diaria ante las cámaras de seguridad, Vigna analizó sus virtudes y debilidades antes de ingresar formalmente al aislamiento de la casa.

“Sé que es un juego pero sé que no debo tomar las cosas personales, pero sí me las tomo personales. Sé que me voy a equivocar un montón, pero la vida se trata de eso, pero sin estrés”, reflexionó la participante sobre su estrategia de juego.

El debut oficial de esta esperada temporada de Televisa está programado para el próximo 26 de julio. La competencia contará con la conducción principal de Galilea Montijo y la participación de figuras como Ernesto Laguardia, Karina Torres y la actriz Ximena Herrera.

Vigna llega al certamen precedida por un importante recorrido en la televisión de su país, donde se coronó bicampeona del "Bailando por un sueño", y tras haber obtenido una resonante victoria en el espectáculo de boxeo Supernova frente a Alana Flores.