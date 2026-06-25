"Mi familia necesitaba ayuda": la revelación de Flor Vigna sobre su desembarco en OnlyFans

Video Flor Vigna

Según contó, además de sostener a sus seres queridos, también tiene a su cargo una productora y un equipo de trabajo, lo que influyó en la determinación de explorar nuevas fuentes de ingresos. Para Vigna, la decisión se encuentra vinculada a una visión más empresarial de su carrera.

La aclaración de Flor Vigna sobre su llegada a OnlyFans

La artista remarcó además que su desembarco en la plataforma no implica abandonar sus otras actividades. Por el contrario, aseguró que continuará desarrollándose como cantante, actriz y bailarina, disciplinas que forman parte de su trayectoria desde muy joven.

En ese sentido, sostuvo que OnlyFans le permitirá mostrar un costado diferente de su trabajo y compartir materiales que habitualmente no publica en otras redes sociales. El objetivo, según explicó, es ofrecer contenidos exclusivos a quienes decidan acompañarla en esta nueva etapa.

Las declaraciones de Vigna generaron un debate tan heteróclito como intenso entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron su capacidad para reinventarse, otros cuestionaron la iniciativa. Sin embargo, la artista se mostró impertérrita ante las críticas y dejó en claro que se trata de una elección personal y profesional.

Flor Vigna 2

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