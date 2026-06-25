"Mi familia necesitaba ayuda": la revelación de Flor Vigna sobre su desembarco en OnlyFans
Flor Vigna explicó por qué decidió abrir una cuenta en la plataforma de contenido exclusivo y aseguró que se trata de una nueva etapa.
La decisión de Flor Vigna de sumarse a OnlyFans generó un inmediato revuelo en el mundo del espectáculo. La artista, que en los últimos años amplió su actividad entre la música, la actuación y distintos emprendimientos personales, contó cuáles fueron los motivos que la llevaron a incorporarse a la plataforma.
Lejos de considerar la iniciativa como algo circunstancial, la ex participante de realities explicó que la propuesta forma parte de una mirada más amplia sobre su presente laboral. “Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más”, expresó al referirse a esta nueva experiencia.
La cantante también se refirió a las responsabilidades económicas que afronta en la actualidad. “Hoy que estoy soltera y mi familia necesitaba ayuda, entendí que podía probar”, señaló, en una confesión que rápidamente se volvió viral y despertó una profusa cantidad de reacciones en las redes sociales.
Según contó, además de sostener a sus seres queridos, también tiene a su cargo una productora y un equipo de trabajo, lo que influyó en la determinación de explorar nuevas fuentes de ingresos. Para Vigna, la decisión se encuentra vinculada a una visión más empresarial de su carrera.
La aclaración de Flor Vigna sobre su llegada a OnlyFans
La artista remarcó además que su desembarco en la plataforma no implica abandonar sus otras actividades. Por el contrario, aseguró que continuará desarrollándose como cantante, actriz y bailarina, disciplinas que forman parte de su trayectoria desde muy joven.
En ese sentido, sostuvo que OnlyFans le permitirá mostrar un costado diferente de su trabajo y compartir materiales que habitualmente no publica en otras redes sociales. El objetivo, según explicó, es ofrecer contenidos exclusivos a quienes decidan acompañarla en esta nueva etapa.
Las declaraciones de Vigna generaron un debate tan heteróclito como intenso entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron su capacidad para reinventarse, otros cuestionaron la iniciativa. Sin embargo, la artista se mostró impertérrita ante las críticas y dejó en claro que se trata de una elección personal y profesional.
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