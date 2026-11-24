La experiencia representa una nueva oportunidad para la artista, que se mostró entusiasmada con este proyecto y con los cambios que busca impulsar en su vida profesional.

En ese contexto, también utilizó sus redes sociales para confirmar que había renovado el material disponible en su cuenta de OnlyFans. “Subí de todo nuevo”, anunció en X, junto a una de las imágenes que había compartido anteriormente en la plataforma.

Por qué abrió una cuenta en la plataforma para adultos

Tiempo atrás, durante una entrevista con Martín Cirio, Vigna había explicado cuáles fueron los motivos económicos y profesionales que la llevaron a incursionar en este tipo de contenido.

En aquella conversación, el influencer quiso saber si se arrepentía de haber tomado esa decisión y si había conseguido buenos ingresos. La respuesta de la bailarina sorprendió por la cifra que reveló y por los problemas que atravesó en su carrera musical.

“Tengo una deuda de 130.000 dólares con YouTube”, contó.

Luego, explicó cómo se originó ese compromiso económico y apuntó contra una serie de decisiones que afectaron sus finanzas: “No cobro nada de YouTube. Lo tengo que pagar, así que, por favor, sigan viendo los videoclips. Pero sí, me cag... de una discográfica, me dieron un adelanto. Una parte se la quedó un manager. Bueno, pasaron esas cosas que en la música pasan muchísimo. Y nunca me termino de recuperar de esa deuda”.

A partir de esa experiencia, la bailarina decidió buscar alternativas para manejar sus propios ingresos y dejar de depender exclusivamente de terceros. Según contó, comenzó a interiorizarse sobre OnlyFans después de conversar con colegas que ya trabajaban en la plataforma.

“Dije ‘quiero dejar de depender de un otro’ y me fui cruzando con muchas colegas que hacían OnlyFans y les empecé a preguntar por su contenido. Entonces dije ‘arranco y veo qué onda’. Y a partir de ahí siempre respeté mis límites”, explicó.

De esta manera, Flor Vigna continúa explorando nuevas posibilidades laborales y sostiene su apuesta por una plataforma que, según contó, le permitió encontrar otra alternativa para desarrollar su carrera de manera independiente.