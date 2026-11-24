Una de las fotografías también despertó comentarios con un tono más humorístico. Una persona hizo referencia a una particular pose de la pareja y escribió: “Me mata la foto donde edipicamente se duerme tocándole una tet... jajajaja. ¡Pero la culpable es ella que lo sube! ¡No lo suba, señora!”.

De todas maneras, las críticas convivieron con numerosas muestras de cariño. Entre los mensajes positivos se destacó el de un usuario que comentó: “Toquetón el tipo. Hermosa pareja, háganse siempre felices”. Otros seguidores también resaltaron la espontaneidad y la complicidad que se percibía en las fotografías.

Así, la publicación de Natalie volvió a poner sobre la mesa las distintas opiniones que genera la exposición de la vida sentimental de las figuras públicas. Mientras una parte de sus seguidores celebró que comparta su felicidad con Tomás Rottemberg, otros cuestionaron que haya decidido mostrar escenas tan personales de su relación.