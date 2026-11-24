Natalie Pérez compartió imágenes íntimas junto a Tomás Rottemberg y generó polémica
Natalie Pérez compartió fotos junto a Tomás Rottemberg, mostró su lado más íntimo y recibió críticas de algunos seguidores.
Natalie Pérez sorprendió a sus seguidores con una publicación dedicada a su relación con Tomás Rottemberg. La actriz y cantante compartió un álbum de fotografías en Instagram en el que mostró diferentes momentos junto a su pareja, con imágenes de besos, abrazos y escenas de la vida cotidiana. Sin embargo, el posteo también provocó una discusión entre los usuarios, que no tardaron en expresar opiniones encontradas.
Junto a las postales, Natalie eligió acompañar el contenido con una frase que combinó ironía, humor y romanticismo: “Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero qué buenas que están! (Igual que vos, ¿lo dije o lo pensé?)”.
El recorrido por las imágenes permitió conocer una faceta más personal de la pareja. En algunas aparecen abrazados y a los besos, mientras que otras reflejan situaciones más espontáneas y relajadas dentro de las cuatro paredes.
Los comentarios que generaron las fotos de Natalie Pérez con su novio
La exposición de estos momentos privados no tuvo una recepción unánime. Si bien muchos seguidores reaccionaron con mensajes afectuosos y celebraron el presente sentimental de la artista, otros consideraron que algunas escenas eran demasiado personales para compartir públicamente.
Entre los cuestionamientos que aparecieron en la publicación, una usuaria expresó: “¿Es necesario publicar este tipo de fotos?”. Otra seguidora fue más allá y le dejó una recomendación: “Aunque no me lo pidas, guardate eso tan lindo solo para vos”.
Una de las fotografías también despertó comentarios con un tono más humorístico. Una persona hizo referencia a una particular pose de la pareja y escribió: “Me mata la foto donde edipicamente se duerme tocándole una tet... jajajaja. ¡Pero la culpable es ella que lo sube! ¡No lo suba, señora!”.
De todas maneras, las críticas convivieron con numerosas muestras de cariño. Entre los mensajes positivos se destacó el de un usuario que comentó: “Toquetón el tipo. Hermosa pareja, háganse siempre felices”. Otros seguidores también resaltaron la espontaneidad y la complicidad que se percibía en las fotografías.
Así, la publicación de Natalie volvió a poner sobre la mesa las distintas opiniones que genera la exposición de la vida sentimental de las figuras públicas. Mientras una parte de sus seguidores celebró que comparta su felicidad con Tomás Rottemberg, otros cuestionaron que haya decidido mostrar escenas tan personales de su relación.
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