Nicki Nicole reveló el traumático episodio que vivió cuando tenía 11 años: "No voy a olvidar nunca"
La cantante habló sobre el acoso callejero, recordó una situación que atravesó durante su infancia en Rosario y reflexionó sobre el miedo que viven las mujeres.
Nicki Nicole sorprendió con una fuerte confesión durante su visita a Perros de la Calle, el programa de Andy Kusnetzoff. En una charla sobre algunas de las canciones más significativas de su carrera, la artista recordó una experiencia traumática que atravesó cuando tenía apenas 11 años y puso en palabras una problemática que sigue afectando a miles de mujeres.
La cantante hizo referencia a "Venganza", la canción que grabó junto a No Te Va Gustar y que aborda la violencia de género desde una perspectiva combativa y feminista. A partir de su contenido, reflexionó sobre las distintas situaciones de acoso y abuso que atraviesan las mujeres, incluso cuando no son protagonistas directas de esos episodios.
"Siento que también siendo mujer, más allá de que te haya sucedido o no te haya sucedido, siempre sabés sobre este tema", expresó durante la entrevista.
En esa misma línea, remarcó que se trata de una realidad que suele estar presente en los relatos de personas cercanas. "Lamentablemente, ¿viste? Sabés perfectamente cómo funciona y siempre tenés una amiga o alguien cercano al que algo le sucedió", agregó.
El recuerdo que marcó a Nicki Nicole
En medio de la conversación, Nicki decidió compartir una experiencia personal que todavía conserva en su memoria. El episodio ocurrió durante su infancia, cuando caminaba por la calle junto a una amiga y ambas fueron sorprendidas por el comportamiento de un hombre.
"Yo tuve una sola situación que no voy a olvidar nunca en mi vida con una amiga. Íbamos caminando por la calle y de la nada aparece un hombre, se baja los pantalones y empieza a... Ya sabés", relató.
La artista explicó que el episodio sucedió cuando tenía 11 años y que, en aquel momento, ninguna de las dos logró comprender lo que estaba pasando. También señaló que conoce a muchas amigas de Rosario que atravesaron situaciones similares durante su niñez.
"Y nosotras nos fuimos corriendo, ¿entendés? Porque no entendimos nunca qué había pasado. O sea, como que fue de la nada. No sabíamos si lo estaba haciendo de antes, porque estaba ahí parado e hizo la acción cuando estábamos un poco más cerca", recordó.
Lejos de limitar su reflexión a aquel episodio, la cantante también habló sobre las situaciones cotidianas que todavía le generan temor y que forman parte de las experiencias de muchas mujeres cuando circulan por espacios públicos.
"Situación de miedo, sí, siempre... piropos en la calle, como miradas en los colectivos, ¿viste? Ese tipo de cosas", sostuvo, al mencionar algunas de las conductas que suelen naturalizarse, pero que pueden generar incomodidad e inseguridad.
Su nuevo proyecto musical
Durante la entrevista, Nicki Nicole también atraviesa un momento de renovación artística con la preparación de Jazmines para ti, el álbum que tendrá 15 canciones y estará organizado en tres etapas: "La Trampa", "El Despertar" y "Las Enseñanzas".
Días atrás, la rosarina presentó "Rayo de Sol" y "Eterna Soledad", los primeros adelantos de este trabajo discográfico. Las canciones anticipan una propuesta atravesada por distintas experiencias personales y estados emocionales.
Cada una de las etapas tendrá un significado particular dentro del recorrido que propone el disco. La primera estará vinculada con aquellas situaciones que pueden llevar a una persona a perderse a sí misma; la segunda representará un proceso de transformación y la última estará enfocada en el aprendizaje, la tranquilidad y el reconocimiento del propio valor.
De esta manera, la artista combina una nueva búsqueda musical con una etapa de introspección, mientras continúa utilizando su voz para visibilizar experiencias personales y problemáticas sociales que considera importantes.
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