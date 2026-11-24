"Yo tuve una sola situación que no voy a olvidar nunca en mi vida con una amiga. Íbamos caminando por la calle y de la nada aparece un hombre, se baja los pantalones y empieza a... Ya sabés", relató.

La artista explicó que el episodio sucedió cuando tenía 11 años y que, en aquel momento, ninguna de las dos logró comprender lo que estaba pasando. También señaló que conoce a muchas amigas de Rosario que atravesaron situaciones similares durante su niñez.

"Y nosotras nos fuimos corriendo, ¿entendés? Porque no entendimos nunca qué había pasado. O sea, como que fue de la nada. No sabíamos si lo estaba haciendo de antes, porque estaba ahí parado e hizo la acción cuando estábamos un poco más cerca", recordó.

Lejos de limitar su reflexión a aquel episodio, la cantante también habló sobre las situaciones cotidianas que todavía le generan temor y que forman parte de las experiencias de muchas mujeres cuando circulan por espacios públicos.

"Situación de miedo, sí, siempre... piropos en la calle, como miradas en los colectivos, ¿viste? Ese tipo de cosas", sostuvo, al mencionar algunas de las conductas que suelen naturalizarse, pero que pueden generar incomodidad e inseguridad.

Su nuevo proyecto musical

Durante la entrevista, Nicki Nicole también atraviesa un momento de renovación artística con la preparación de Jazmines para ti, el álbum que tendrá 15 canciones y estará organizado en tres etapas: "La Trampa", "El Despertar" y "Las Enseñanzas".

Días atrás, la rosarina presentó "Rayo de Sol" y "Eterna Soledad", los primeros adelantos de este trabajo discográfico. Las canciones anticipan una propuesta atravesada por distintas experiencias personales y estados emocionales.

Cada una de las etapas tendrá un significado particular dentro del recorrido que propone el disco. La primera estará vinculada con aquellas situaciones que pueden llevar a una persona a perderse a sí misma; la segunda representará un proceso de transformación y la última estará enfocada en el aprendizaje, la tranquilidad y el reconocimiento del propio valor.

De esta manera, la artista combina una nueva búsqueda musical con una etapa de introspección, mientras continúa utilizando su voz para visibilizar experiencias personales y problemáticas sociales que considera importantes.