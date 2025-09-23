La nueva serie de HBO Max que ya tiene fecha de estreno y es la adaptación de un clásico

the seduction 6 Foto: (HBO Max)

Con un elenco encabezado por Anamaria Vartolomei, Diane Kruger y Vincent Lacoste, la serie promete ser una exploración apasionante del precio de la libertad emocional y sexual en un mundo que negaba a las mujeres la autonomía.

Al darle mayor relevancia a personajes como el de Madame de Rosemonde, la ficción amplía su universo para ofrecer un retrato más complejo de las intrigas de la época. “The Seduction” no es solo una nueva versión de un drama de época; es una propuesta que combina el arte literario de Laclos con un discurso moderno sobre la lucha femenina, demostrando que dos siglos después, las ambiciones y deseos de la Merteuil siguen siendo tan subversivos como relevantes.

Los protagonistas de "The Seduction"

Durante el Festival de Ficción de La Rochelle en Francia se confirmó, además de la fecha de estreno de la serie, quiénes serán los protagonistas. Se trata de Anamaria Vartolomei (Isabelle de Merteuil), Diane Kruger (Madame de Rosemonde), Vincent Lacoste (Vicomte de Valmont) y Lucas Bravo (Comte de Gercourt).

Ellos estarán acompañados por Noée Abita como Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean como Louis de Germain, Fantine Harduin como Cécile de Volanges, Samuel Kircher como Chevalier Danceny y Sandrine Blancke como Madame de Volanges.

A su vez, también se hizo oficial que la serie estrenará un episodio por semana, comenzando el viernes 14 y continuando con la misma iniciativa hasta su final.

