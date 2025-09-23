La nueva serie de HBO Max que ya tiene fecha de estreno y es la adaptación de un clásico
Con Lucas Bravo entre sus protagonistas, esta historia combina drama de época, poder, libertad y más. Conocé cuándo se estrena y de qué se trata.
La literatura francesa del siglo XVIII nos legó una de las obras más audaces y perturbadoras de la historia: "Las amistades peligrosas", la novela epistolar de Pierre Choderlos de Laclos. Más allá del escándalo que causó en su época, la obra es un análisis brillante y atemporal del poder, la seducción y la manipulación en una sociedad de rígidas convenciones.
Con la Marquesa de Merteuil y el Vizconde de Valmont como titiriteros del destino ajeno, la novela expone con frialdad matemática cómo el amor y el deseo pueden convertirse en meros instrumentos de venganza y control, con consecuencias devastadoras.
HBO Max, consciente de la vigencia de estos temas, se embarca en una nueva y prometedora adaptación. El 14 de noviembre estrena la serie original francesa “The Seduction”, que busca darle un nuevo aire a este clásico. La producción se diferencia de sus predecesoras al colocar el foco narrativo en la figura de la Marquesa de Merteuil como la protagonista absoluta.
Según la directora Jessica Palud, Merteuil es una “mujer extremadamente inteligente que es engañada por Valmont” y que, a través de una suerte de proto-feminismo, decide que “nunca más se dejará engañar por los hombres”.
Con un elenco encabezado por Anamaria Vartolomei, Diane Kruger y Vincent Lacoste, la serie promete ser una exploración apasionante del precio de la libertad emocional y sexual en un mundo que negaba a las mujeres la autonomía.
Al darle mayor relevancia a personajes como el de Madame de Rosemonde, la ficción amplía su universo para ofrecer un retrato más complejo de las intrigas de la época. “The Seduction” no es solo una nueva versión de un drama de época; es una propuesta que combina el arte literario de Laclos con un discurso moderno sobre la lucha femenina, demostrando que dos siglos después, las ambiciones y deseos de la Merteuil siguen siendo tan subversivos como relevantes.
Los protagonistas de "The Seduction"
Durante el Festival de Ficción de La Rochelle en Francia se confirmó, además de la fecha de estreno de la serie, quiénes serán los protagonistas. Se trata de Anamaria Vartolomei (Isabelle de Merteuil), Diane Kruger (Madame de Rosemonde), Vincent Lacoste (Vicomte de Valmont) y Lucas Bravo (Comte de Gercourt).
Ellos estarán acompañados por Noée Abita como Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean como Louis de Germain, Fantine Harduin como Cécile de Volanges, Samuel Kircher como Chevalier Danceny y Sandrine Blancke como Madame de Volanges.
A su vez, también se hizo oficial que la serie estrenará un episodio por semana, comenzando el viernes 14 y continuando con la misma iniciativa hasta su final.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario