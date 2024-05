Luciano Castro otra vez en pareja con una famosa actriz: confirmado el nuevo romance

“Mi última separación fue la primera vez que no me separé de manera drástica”, comenzó explicando. “Mi última separación fue la primera vez que no me separé de manera drástica”, comenzó explicando.

flor vigna luciano castro

Y luego agregó: “El primer y segundo mes estuve muy muy triste”. Tras esto, sin embargo, valoró: “fue la primera vez que no me separé de una manera drástica”.

Al mismo tiempo, recordó todo lo que lo recompuso: charlar con sus hijos y sus amigos. “Estoy bien, supe estar mal, como corresponde a cualquier separación de mucho amor. Yo ya atravesé como tenía que atravesar, con lo que podía”, continuó el actor.

La nueva pareja de Luciano Castro

luciano castro

En el programa Intrusos confirmaron que Luciano Castro está de novio con Griselda Siciliani: ambos actores tuvieron un fugaz romance años atrás, y parece que donde hubo fuego, cenizas quedan.

"Éramos muy jóvenes", explicó en su momento la actriz, aclarando que este romance fue anterior a su relación con el actor y productor Adrián Suar.