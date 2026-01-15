Tamara Bella bloqueó a Luciano Castro de su teléfono: "Él volvió a escribirle"

Aunque aclaró que la situación no la afecta de manera directa, sí dejó en evidencia su enojo al ver a su hermana involucrada en el escándalo: “No me pasó a mí, pero obviamente no me gusta. Si veo a mi hermana mal, obvio que me voy a enojar. Por ahora, estamos tranquilas”.

Consultada por el estado anímico de Griselda, a quien desde el entorno describen como “enojadísima", Leticia prefirió ser prudente pero sincera: “Es bastante escueta con su intimidad, así que yo no voy a hablar de ella. No sé si le dolió, pero obviamente no te gusta. Tengas la relación, los acuerdos o libertades que tengas, a nadie le gustaría escuchar un audio así. Yo pienso que debe romper algo”.

La viralización de los mensajes también la afectó en lo personal, y no dudó en expresar su incomodidad: “Me quiero matar cuando escucho los audios. Pienso que Luciano es un pelot*do y varias cosas más, pero no me gusta escuchar esos audios”.

Embed - "PIENSO QUE ES UN PELOTUD@ Y MUCHO MÁS": Leticia Siciliani, durísima contra Luciano Castro

Cuando le preguntaron si Castro era la pareja ideal para su hermana, respondió con una definición tan simple como filosa: "Es la que la haga plenamente feliz. Creo que Luciano la estaba haciendo feliz, pero ahora estarán pensando sus cosas".

Y dejó claro que, para ella, lo que pase con Griselda no es un tema ajeno: "Cualquier persona que le haga mal a mi hermana me hace mal a mí. Tengo cinco hermanos y si veo mal a alguno, me re caliento. Mientras que no la vea sufriendo..."

Leticia también se mostró molesta por la forma en que se manejó la exposición pública y consideró que el actor debió ser el primero en dar explicaciones: "Ella habló porque preserva su intimidad pero, para mí, el que tenía que hablar primero era Luciano".

Por último, fue tajante respecto a los comentarios de otras figuras que opinaron del conflicto, como Flor Vigna y Sabrina Rojas: “No me gusta que nadie hable mal de Griselda y, si lo hacen, habrá que cruzarse algún día”.