Tamara Bella bloqueó a Luciano Castro de su teléfono: "Él volvió a escribirle"
Según información aportada por el periodista Juan Etchegoyen, la modelo decidió cortar por lo sano y sacar de su vida al mediático actor.
Sin lugar a dudas, Luciano Castro se encuentra en el ojo de la tormenta por estos días, luego de que se revelaran algunas supuestas infidelidades del actor en el último tiempo. En este sentido, Juan Etchegoyen reveló una importante decisión que tomó Tamara Bella en relación al artista, luego de haber mantenido un affaire.
El periodista contó que "mientras Griselda Siciliani daba la nota en el programa de Moria Casán, contaba Mercedes Ninci, Tamara Bella recibía mensajes de Luciano Castro". Además, indicó que la actriz no estaba tan superada como su discurso daba a entender: "A mí me dicen que estaba ella destrozada, fue un poco humanizarlo lo inhumanizable de Luciano, verdaderamente un delirio".
"Y la información de último momento que tengo para aportar confirmada por Tamara Bella es que Tamara lo bloqueó en el WhatsApp a Luciano Castro y entiendo que del teléfono en general para ni siquiera recibir llamadas, que esto hasta acá no se sabía", agregó Etchegoyen.
Leticia Siciliani volvió a disparar contra Luciano Castro: “Pienso que es un..."
En medio del revuelo que generaron los audios que comprometen a Luciano Castro y reavivaron las versiones de infidelidad hacia Griselda Siciliani, Leticia Siciliani decidió hablar y no esquivó el tema. En diálogo con Puro Show, la actriz se mostró firme, protectora y muy clara respecto a cómo atraviesan el momento en familia.
Aunque aclaró que la situación no la afecta de manera directa, sí dejó en evidencia su enojo al ver a su hermana involucrada en el escándalo: “No me pasó a mí, pero obviamente no me gusta. Si veo a mi hermana mal, obvio que me voy a enojar. Por ahora, estamos tranquilas”.
Consultada por el estado anímico de Griselda, a quien desde el entorno describen como “enojadísima", Leticia prefirió ser prudente pero sincera: “Es bastante escueta con su intimidad, así que yo no voy a hablar de ella. No sé si le dolió, pero obviamente no te gusta. Tengas la relación, los acuerdos o libertades que tengas, a nadie le gustaría escuchar un audio así. Yo pienso que debe romper algo”.
La viralización de los mensajes también la afectó en lo personal, y no dudó en expresar su incomodidad: “Me quiero matar cuando escucho los audios. Pienso que Luciano es un pelot*do y varias cosas más, pero no me gusta escuchar esos audios”.
Cuando le preguntaron si Castro era la pareja ideal para su hermana, respondió con una definición tan simple como filosa: "Es la que la haga plenamente feliz. Creo que Luciano la estaba haciendo feliz, pero ahora estarán pensando sus cosas".
Y dejó claro que, para ella, lo que pase con Griselda no es un tema ajeno: "Cualquier persona que le haga mal a mi hermana me hace mal a mí. Tengo cinco hermanos y si veo mal a alguno, me re caliento. Mientras que no la vea sufriendo..."
Leticia también se mostró molesta por la forma en que se manejó la exposición pública y consideró que el actor debió ser el primero en dar explicaciones: "Ella habló porque preserva su intimidad pero, para mí, el que tenía que hablar primero era Luciano".
Por último, fue tajante respecto a los comentarios de otras figuras que opinaron del conflicto, como Flor Vigna y Sabrina Rojas: “No me gusta que nadie hable mal de Griselda y, si lo hacen, habrá que cruzarse algún día”.
