A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity y cómo sigue el repechaje
El reality culinario que conduce Wanda Nara por Telefe tiene este jueves un programa impactante, rumbo a la "gala del regreso".
Las cocinas de MasterChef Celebrity se encuentran en pleno repechaje, por un lugar para regresar al reality culinario, y este jueves, los participantes que siguen en carrera tienen un programa clave de cara a lo que será la gala del regreso.
Eliminados y nuevos aspirantes participan del repechaje en busca de sumarse a los "cocineros" que siguen en competencia y que están a la espera de conocer al nuevo integrante del reality que conduce Wanda Nara.
En este marco, este jueves vuelven a encenderse las hornallas luego de lo que fueron las primeras dos eliminaciones. Dos participantes se quedaron sin chances de regresar al programa por decisión de los siempre exigentes jurados: se trata de Esteban Mirol y Luis Ventura.
Mientras que Ariel Puchetta miraba toda la acción desde el balcón por su destacada labor, los peores platos del miércoles fueron los de los experimentados periodistas. Fue así que los jurados llamaron a ambos para definir a quién sacar de la competencia, y para sorpresa, fueron los dos los que se quedaron sin chances de ir a la gala del regreso.
De esta manera, Sofi Martínez, Emilia Attias, Walas, Julia Calvo, Ariel Puchetta, Rusherking, Evelyn Botto y Esther Goris siguen en carrera para intentar quedarse con un lugar fijo en MasterChef Celebrity.
En este marco, la tensión vuelve a apoderarse de la escena este jueves en el horario habitual de las 22 horas por la pantalla de Telefe.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22.00 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario