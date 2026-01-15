Flavio Mendoza destrozó la temporada teatral: "Dicen 'localidades agotadas' y no es real, son papeloneros"
Fiel a su estilo frontal, el coreógrafo lanzó una respuesta filosa al ser consultado por Juan Etchegoyen sobre los famosos que aseguran tener el teatro lleno.
Flavio Mendoza atraviesa un gran presente profesional mientras presenta su nuevo show en Rosario, pero eso no le impidió mostrarse crítico con el panorama teatral del verano 2026. Desde allí, el coreógrafo lanzó duras opiniones sobre lo que sucede en las principales plazas teatrales del país.
En “Mitre Live”, el ciclo que conduce Juan Etchegoyen, se difundió un audio en el que Mendoza analiza la temporada en Mar del Plata y Villa Carlos Paz y cuestiona a colegas que aseguran tener funciones agotadas. Según expresó, muchas de esas afirmaciones no reflejan la realidad y terminan siendo, a su entender, un “papelón”.
“El otro día hablamos con Flavio Mendoza en el programa de Marcelo Polino y quiero compartir parte de la nota donde Flavio es contundente hablando de algunos famosos que hacen temporada y mienten diciendo que tienen localidades agotadas”, señaló Etchegoyen antes de compartir el testimonio.
En el audio, el propio Mendoza aclaró: “Estoy feliz y tuve un estreno hermoso pero no voy a decir a sala llena porque estoy cansado del papelón a sala llena, todos dicen eso y es papelonero”.
Luego, respaldó su postura con números concretos: “Gracias a Dios yo tengo muy buena venta y yo vengo de hacer con mi espectáculo pasado unos 27 mil espectadores con Una Mágica Navidad y vamos 7 mil en este espectáculo así que debería ser el espectáculo más visto a nivel nacional”.
Las declaraciones continuaron con una reflexión más amplia sobre la industria teatral. “Si fuera cierto estaría súper feliz y me encantaría que sea así y que todos tengamos sala llena porque es una industria que gasta muchísimo”, sostuvo el artista.
Sin embargo, volvió a marcar distancia con algunos discursos habituales del verano: “Me gustaría que fuera real pero lo que pasa es que no es real. Yo soy de la época que todos decíamos que teníamos un éxito y a veces no era así. Acá en Rosario tengo 7 mil entradas vendidas y si cuento lo de Navidad soy el espectáculo más visto. Yo puedo llenar el teatro y decir que tengo localidades agotadas y eso pasa porque AADET no está poniendo los números”.
Para cerrar, Mendoza también analizó el contexto general de la cartelera: “No es una temporada de grandes propuestas y en Mar del Plata hay más propuestas que en Villa Carlos Paz. Está muy fácil el verano en algunos lugares. Todos los años hay un montón de espectáculos”.
