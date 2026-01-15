Flavio Mendoza destrozó la temporada teatral: "Dicen 'localidades agotadas' y no es real, son papeloneros"

Las declaraciones continuaron con una reflexión más amplia sobre la industria teatral. “Si fuera cierto estaría súper feliz y me encantaría que sea así y que todos tengamos sala llena porque es una industria que gasta muchísimo”, sostuvo el artista.

Sin embargo, volvió a marcar distancia con algunos discursos habituales del verano: “Me gustaría que fuera real pero lo que pasa es que no es real. Yo soy de la época que todos decíamos que teníamos un éxito y a veces no era así. Acá en Rosario tengo 7 mil entradas vendidas y si cuento lo de Navidad soy el espectáculo más visto. Yo puedo llenar el teatro y decir que tengo localidades agotadas y eso pasa porque AADET no está poniendo los números”.

Para cerrar, Mendoza también analizó el contexto general de la cartelera: “No es una temporada de grandes propuestas y en Mar del Plata hay más propuestas que en Villa Carlos Paz. Está muy fácil el verano en algunos lugares. Todos los años hay un montón de espectáculos”.