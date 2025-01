Florencia Peña, contundente sobre la reposición de "Poné a Francella": "No tiene sentido..."

"Quiero aclarar que adoro trabajar con Guille, creo que soy de las actrices con las que más compartió proyectos. Aprendí muchísimo a su lado y siempre me divierto cuando coincidimos. Cuando volvimos al Gran Rex con Casados con hijos, fue una fiesta", comenzó relatando.

Sin embargo, argumentó por qué cree que Poné a Francella no debería estar en pantalla en la actualidad: "El humor está ligado a su tiempo. Hay cosas que en su momento hacían reír y hoy ya no funcionan igual. Si ves a Olmedo ahora, muchas de sus escenas ya no te generan lo mismo", sostuvo.

Para reforzar su punto, Peña recordó un ejemplo icónico del humor televisivo que considera que perdió vigencia: "El personaje de El Manosanta, por ejemplo, hoy no tiene lugar. Hay situaciones que quedaron fuera de contexto".

flor peña pone a francella

En los últimos años, varias producciones clásicas fueron cuestionadas por su contenido, reflejando un cambio en la percepción del humor y la sensibilidad social. Programas como No toca botón o Videomatch también generaron debate sobre si ciertos chistes o sketches encajan en la actualidad.

La postura de Peña reaviva la discusión sobre cómo evolucionan los formatos televisivos y qué materiales deberían seguir emitiéndose en la pantalla abierta.