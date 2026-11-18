Florencia Peña explotó contra una noticia falsa sobre ella: "Perjudicás y dañás"
Flor Peña salió a desmentir una publicación falsa que difundía un supuesto episodio grave relacionado con su persona y expresó su indignación.
Una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Florencia Peña generó revuelo en las redes sociales y encendió las alarmas entre sus seguidores y personas cercanas. La actriz tuvo que salir a desmentir la información, que se difundió rápidamente y llegó a convertirse en tendencia.
El episodio comenzó cuando distintos usuarios empezaron a compartir el hashtag #murioflorpeña. La repercusión aumentó luego de que una cuenta identificada como @ibosttero publicara una búsqueda de Wikipedia en la que figuraba que la artista había fallecido.
Lejos de detenerse allí, el usuario siguió difundiendo publicaciones con supuestos detalles sobre las circunstancias de su muerte. Entre los mensajes que compartió, escribió: "Murió luego de presenciar el penal errado por Lautaro del Campo al último minuto de la final contra Luzu".
La situación sumó otro capítulo cuando el mismo perfil difundió una captura de pantalla de una presunta conversación con Peña. En ese intercambio, la actriz le habría reclamado que borrara el contenido que había publicado y le advirtió: "Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta", "¿no te das cuenta que perjudicas y dañás el trabajo de otra gente?", "hacelo ahora o te denuncio ya".
Finalmente, ante la repercusión que alcanzó la publicación y las consecuencias que podía generar, el usuario anunció que dejaría de compartir información sobre el tema. "Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña", escribió para cerrar su participación en la polémica.
Florencia Peña expresó su mirada sobre la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina
La visita del Papa León XIV a la Argentina generó una convocatoria multitudinaria y despertó distintas reacciones en el mundo del espectáculo. Entre quienes se expresaron públicamente estuvo Florencia Peña, que utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre el significado del encuentro y destacar el mensaje de unión que dejó la jornada.
Aunque la actriz no asistió a la ceremonia, decidió pronunciarse a través de su cuenta de X, donde hizo referencia a la importancia de la fe y al impacto que tuvo la llegada del Santo Padre en miles de personas.
El lunes de la semana pasada, el Sumo Pontífice encabezó su primera misa en el país en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La celebración reunió a más de 2 millones de fieles y contó con la presencia de numerosas figuras del espectáculo y personalidades destacadas.
En su publicación, Peña aclaró que no se identificaba con ninguna religión en particular, aunque destacó el valor que tenía la espiritualidad para quienes la practicaban. "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa", manifestó.
Además, la artista puso el foco en el contenido del mensaje que miles de personas se acercaron a escuchar y valoró especialmente los conceptos de convivencia y solidaridad que atravesaron la celebración.
"Y que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", opinó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario