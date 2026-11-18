Florencia Peña expresó su mirada sobre la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina

La visita del Papa León XIV a la Argentina generó una convocatoria multitudinaria y despertó distintas reacciones en el mundo del espectáculo. Entre quienes se expresaron públicamente estuvo Florencia Peña, que utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre el significado del encuentro y destacar el mensaje de unión que dejó la jornada.

Aunque la actriz no asistió a la ceremonia, decidió pronunciarse a través de su cuenta de X, donde hizo referencia a la importancia de la fe y al impacto que tuvo la llegada del Santo Padre en miles de personas.

El lunes de la semana pasada, el Sumo Pontífice encabezó su primera misa en el país en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La celebración reunió a más de 2 millones de fieles y contó con la presencia de numerosas figuras del espectáculo y personalidades destacadas.

En su publicación, Peña aclaró que no se identificaba con ninguna religión en particular, aunque destacó el valor que tenía la espiritualidad para quienes la practicaban. "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa", manifestó.

Además, la artista puso el foco en el contenido del mensaje que miles de personas se acercaron a escuchar y valoró especialmente los conceptos de convivencia y solidaridad que atravesaron la celebración.

"Y que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", opinó.