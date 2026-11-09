Florencia Peña reflexionó sobre la misa del papa León XIV a la Argentina: qué dijo

El papa León XIV en Argentina: los famosos que estuvieron en su primera misa

El papa León XIV llegó a la República Argentina este domingo 8 de noviembre y desencadenó una demostración de fe sin precedentes en la Ciudad de Buenos Aires, donde una multitud impensada se movilizó para ser parte de las actividades del pontífice. Desde las primeras horas del día, millones de creyentes coparon los principales accesos y arterias porteñas con la firme ilusión de obtener una ubicación privilegiada y presenciar el paso del santo padre en lo que se consolidó como una de las convocatorias religiosas más masivas del año.

El epicentro de la devoción popular tuvo lugar en las inmediaciones del tradicional Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, punto elegido para la realización de una misa multitudinaria. El encuentro no solo congregó a la feligresía de diversos rincones del país, sino que también atrajo la presencia de destacadas personalidades de la farándula local, la televisión y el ámbito de la función pública, quienes se sumaron al clima de oración compartido por la marea humana.

Entre los rostros conocidos que dijeron presente en el predio palermitano se destacó la modelo y empresaria Valeria Mazza, quien asistió acompañada por su esposo Alejandro Gravier. Asimismo, la mediática Vicky Xipolitakis, la modelo y conductora Pampita, el dirigente político Daniel Scioli, las panelistas Yanina Latorre y Analía Franchín, y la conductora Flor de la V se mezclaron entre los miles de asistentes para vivenciar de cerca el histórico oficio religioso encabezado por la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Las figuras del ambiente artístico manifestaron su devoción y emoción por integrar la nómina de presentes en un evento de semejante trascendencia social y espiritual. Cada una de las celebridades acompañó la celebración litúrgica desde sectores asignados en las cercanías del altar principal, compartiendo la jornada festiva a la par del público general.

Tras la finalización de la ceremonia eucarística ante la multitud, el itinerario del Santo Padre contempla una agenda con intensa actividad institucional y pastoral durante la tarde en la Capital Federal. La grilla oficial establece en primer término un encuentro clave con representantes del ámbito del trabajo en la sede de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), espacio donde expondrá ante dirigentes sindicales y sectoriales.

Posteriormente, León XIV encabezará una reunión de fraternidad ecuménica junto a referentes y líderes de distintas comunidades cristianas y de diversos credos religiosos que conviven en el país. Como cierre de una jornada histórica y antes de continuar con sus compromisos oficiales, el Sumo Pontífice se trasladará hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para presidir el tradicional rezo de las vísperas.