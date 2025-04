Florencia Peña, furiosa tras la filtración de su nombre en la denuncia de Viviana Canosa: "Voy a..."

Entre los mencionados, se encuentra Florencia Peña, razón por la cual los medios fueron a buscar a la reconocida actriz. Ante esto, la artista se mostró muy ofuscada y dijo: "No tengo la respuesta, chicos, ustedes son periodistas, yo no. Obvio que hablé con mi abogado y que vamos a iniciar acciones legales. Ustedes saben que las cosas me lo tomo con humor, esto no me lo puedo tomar... me lo puedo tomar como la aberración que es", señaló, furiosa.