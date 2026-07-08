Marley aseguró que Florencia Peña no le hará juicio a Luzu TV: ¿vuelven al streaming?
Frente a los rumores que circularon sobre una supuesta traición, el conductor explicó el detrás de escena de su reunión con el fundador del canal de streaming.
En medio de la polémica que involucra a Florencia Peña y su salida de Luzu, Marley decidió referirse públicamente al conflicto y explicó cuál es su postura frente a las versiones que comenzaron a circular en los últimos días.
La controversia surgió luego de que la actriz quedara desvinculada del canal de streaming tras haber sido quien difundió la falsa información sobre la muerte del padre de Lionel Messi. A partir de ese episodio, comenzaron a aparecer rumores sobre una posible demanda contra Luzu y sobre el futuro del programa El show del verano.
Con el correr de las horas también se instaló la versión de que Marley continuaría al frente del ciclo sin la presencia de Peña, algo que generó aún más repercusión. La situación tomó fuerza luego de que Nico Occhiato confirmara que había mantenido una reunión con el conductor.
Ante las dudas, Marley decidió comunicarse con Ángel de Brito y dejó un mensaje que fue compartido en LAM, donde explicó cómo está su vínculo con la actriz y cuál es su intención respecto del programa.
"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella".
Además, el conductor negó que tenga pensado continuar con el proyecto sin su compañera y amiga: "Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso".
Sobre la posibilidad de una instancia judicial entre Peña y Luzu, Marley también dio detalles de lo que conversó con la actriz: "Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia".
Por último, el conductor explicó por qué ambos decidieron mantener silencio durante el conflicto: "Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos".
Georgina Barbarossa cuestionó la actitud de Marley
En paralelo a la polémica, Georgina Barbarossa opinó sobre la postura que tomó Marley frente al conflicto que atravesó Florencia Peña con Luzu TV.
La conductora participó el lunes 6 de julio del programa radial de Marina Calabró en El Observador y fue consultada por Guido Záffora sobre si consideraba que Marley debería haber defendido públicamente a su amiga.
"¿No te pareció que Marley tendría que haber salido a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática?", le preguntó el periodista.
Ante esa consulta, Barbarossa respondió de manera contundente: "Sí, es antipática".
Luego agregó: "Se quedaron duros. Flor se quería matar, pero bueno ya pidió perdón, basta, es un montón", y cerró con una crítica hacia Marley: "Él vive en una nube de ped..., en Narnia. No sé si vio todo tal cual como fue".
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