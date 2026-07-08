Marley aseguró que Florencia Peña no le hará juicio a Luzu TV: ¿vuelven al streaming?

Además, el conductor negó que tenga pensado continuar con el proyecto sin su compañera y amiga: "Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso".

Sobre la posibilidad de una instancia judicial entre Peña y Luzu, Marley también dio detalles de lo que conversó con la actriz: "Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia".

Por último, el conductor explicó por qué ambos decidieron mantener silencio durante el conflicto: "Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos".

Georgina Barbarossa cuestionó la actitud de Marley

En paralelo a la polémica, Georgina Barbarossa opinó sobre la postura que tomó Marley frente al conflicto que atravesó Florencia Peña con Luzu TV.

La conductora participó el lunes 6 de julio del programa radial de Marina Calabró en El Observador y fue consultada por Guido Záffora sobre si consideraba que Marley debería haber defendido públicamente a su amiga.

"¿No te pareció que Marley tendría que haber salido a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática?", le preguntó el periodista.

Ante esa consulta, Barbarossa respondió de manera contundente: "Sí, es antipática".

Luego agregó: "Se quedaron duros. Flor se quería matar, pero bueno ya pidió perdón, basta, es un montón", y cerró con una crítica hacia Marley: "Él vive en una nube de ped..., en Narnia. No sé si vio todo tal cual como fue".