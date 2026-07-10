¿Florencia Peña vuelve a Luzu TV? Los detalles de su diálogo con Nicolás Occhiato

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Georgina Barbarossa cuestionó la actitud de Marley

En paralelo a la polémica, Georgina Barbarossa opinó sobre la postura que tomó Marley frente al conflicto que atravesó Florencia Peña con Luzu TV.

La conductora participó el lunes 6 de julio del programa radial de Marina Calabró en El Observador y fue consultada por Guido Záffora sobre si consideraba que Marley debería haber defendido públicamente a su amiga.

"¿No te pareció que Marley tendría que haber salido a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática?", le preguntó el periodista.

Ante esa consulta, Barbarossa respondió de manera contundente: "Sí, es antipática".

Luego agregó: "Se quedaron duros. Flor se quería matar, pero bueno ya pidió perdón, basta, es un montón", y cerró con una crítica hacia Marley: "Él vive en una nube de ped..., en Narnia. No sé si vio todo tal cual como fue".