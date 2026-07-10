¿Florencia Peña vuelve a Luzu TV? Los detalles de su diálogo con Nicolás Occhiato
De acuerdo con las versiones que circularon, la conversación entre la actriz y el conductor terminó con un acuerdo que echa atrás la demanda millonaria.
Nicolás Occhiato y Florencia Peña habrían retomado el diálogo luego de la polémica que terminó con la salida de la actriz de Luzu TV, tras la difusión de una información errónea sobre el padre de Lionel Messi. Aparentemente, las conversaciones abrieron la posibilidad de un acercamiento que desactivaría, al menos por ahora, el conflicto judicial.
La versión fue dada a conocer por Luis Bremer en Lape Club Social, luego de que circularan rumores sobre una posible demanda millonaria que Peña evaluaba iniciar contra el canal de streaming. "Hay paz en medio de una negociación que iba hacia una demanda millonaria. Hubo un mediador que es Alejandro Marley. Occhiato acepta un nuevo contrato con Flor Peña por varias razones, entre ellas, las tendencias en las redes", explicó el periodista.
Bremer también brindó detalles sobre cómo evolucionó el vínculo entre ambos en los últimos días. "Aceptó esta llamada, hablaron bien. La primera no fue en buenos términos. Ayer hubo varios mensajes de Whatsapp y podría volver El show del verano, durante el Mundial", señaló, dejando abierta la puerta a un eventual regreso del ciclo de streaming junto a Marley.
Más adelante, el periodista aclaró el estado actual de las negociaciones: "No hubo acuerdo pero sí un acuerdo de posiciones".
La información fue respaldada por Natalie Weber en Intrusos (América TV), quien aseguró que la actriz no tiene intenciones de avanzar con una batalla judicial. "Flor no quiere llegar a ningún juicio, ni pedir ese monto de dinero. Están en comunicación y hay una probabilidad de que se reincorpore a Luzu", sostuvo.
Georgina Barbarossa cuestionó la actitud de Marley
En paralelo a la polémica, Georgina Barbarossa opinó sobre la postura que tomó Marley frente al conflicto que atravesó Florencia Peña con Luzu TV.
La conductora participó el lunes 6 de julio del programa radial de Marina Calabró en El Observador y fue consultada por Guido Záffora sobre si consideraba que Marley debería haber defendido públicamente a su amiga.
"¿No te pareció que Marley tendría que haber salido a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática?", le preguntó el periodista.
Ante esa consulta, Barbarossa respondió de manera contundente: "Sí, es antipática".
Luego agregó: "Se quedaron duros. Flor se quería matar, pero bueno ya pidió perdón, basta, es un montón", y cerró con una crítica hacia Marley: "Él vive en una nube de ped..., en Narnia. No sé si vio todo tal cual como fue".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario