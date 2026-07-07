Nicolás Occhiato confirmó que el conflicto con Florencia Peña llegó a la Justicia: "Va a quedar en el..."

El creador de Luzu también aprovechó para responder a las versiones que señalaban que algunas marcas habían dejado de pautar en el canal tras el escándalo. Lejos de confirmar esos rumores, aseguró que la situación comercial continúa siendo positiva. “Fijate los programas, la cantidad de chivo que metemos. De hecho, es todavía mayor cantidad de la que teníamos antes”, sostuvo.

Florencia Peña y Nico Occhiato

Por otra parte, el cronista le consultó por Marley, compañero histórico de Flor Peña, quien continuó vinculado al canal. Occhiato reveló que ambos conversaron durante un encuentro en Miami, aunque evitó dar detalles. “La charla prefiero dejarla en el ámbito de lo privado”, afirmó. Cuando le preguntaron si deseaba que el conductor siguiera en Luzu, respondió: “La está rompiendo Ale (Wiebe), así que sí, ojalá que sí”.

Cabe recordar que, pocos días después de la salida de Flor Peña, comenzaron a surgir versiones sobre una posible batalla judicial. En ese momento, su abogado, Fernando Burlando, confirmó que la actriz estaba evaluando avanzar legalmente contra el canal. “Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato que había arrancado en el mes de marzo y terminaba en el mes de diciembre”, había explicado.