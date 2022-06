En el programa de Florencia Peña creen que hubo críticas "con mala leche"

“Cualquier cosa en la vida necesita tiempo y un proceso, después de un primer programa fue mucha crítica, ya vamos un mes al aire y se le va encontrando el camino, con el paso del tiempo irá mejorando, a mi me dolieron las críticas pero no voy a dar nombres”, agregó

Críticas con mala leche

“Me duelen las críticas, yo no soy de esos que no se meten a leer los comentarios, son constructivos pero hay un límite, cuando se critica y opina desde la mala leche, una cosa es decir ´che, estaría bueno que vaya para otro lado ´ o rescatar algo bueno, había un musical, cosas muy tajantes que me parecen mucho, es como que yo me ponga a ver un primer programa y siempre vas a encontrarle algo malo”, explicó el artista visiblemente enojado.

“Es como cuando vas a ver una obra de teatro, generalmente la primera función de esa obra no está tan buena, vas encontrando el formato, me dolió la crítica porque yo estoy adentro del grupo, algunos tuitean ´duran dos programas y los sacan del aire´, eso es mala leche”, apuntó.

“Nosotros vimos el primer programa en la casa de Flor y nos reímos muchísimo, estuvo buenísimo y diijimos ´qué es este disparate, pero que bueno hacer esto en tele abierta´ Florencia estaba apenada y atravesada por todo esto y se vivió un segundo programa un poco más complicado, vamos a tener que seguir laburando sabiendo que estábamos en el ojo de la tormenta. José Nuñez se metió a ayudarnos y a rescatarnos un poco de la angustia que teníamos con tantas críticas, Florencia Peña te guste o no es de las figuras más populares de este país, mueve un dedo y es noticia”, concluyó.

Dan Breitman