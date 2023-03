Fuerte confesión de Flor Peña sobre su personaje en Casados con Hijos

Además, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, confesó: “Yo amé hacer a Moni, pero me siguió un poco como una sombra cuando la dejé de hacer y tuve que trabajar en no parecerme a Moni en otros personajes”.

Peña contó que cuando decidieron hacer la obra fue porque la gente lo pedía pero cuando salió al escenario después de tantos años sintió un "aplauso tan cálido" que la hizo volver a amigarse con el personaje.

“Cuando voy terminando el domingo después de todas las funciones tengo la sensación de haber cumplido un sueño. Como actriz, con una carrera buena, pero no viví una euforia como le pasa a un músico en el recital, con los fanáticos y nosotros salimos del teatro y por un ratito nos sentimos un Rolling Stone”, explicó.

¿Vuelve Casados con Hijos a la TV?

Peña confesó que “no sabemos qué coletazo puede llegar a dar Casados Con Hijos, pero hoy que me reencontré con Moni tengo ganas de volver a hacerla, ya encontré a Moni, la entendí y me siento con muchas herramientas para hacerla versión 2023”.

Y resaltó: “En la tele de hoy me cuesta encontrar mi lugar”

La experiencia de Flor Peña en LPA

Sobre su paso por la conducción en LPA en América dijo: “Fue un upgrade para mí, a mi en la tele de hoy me cuesta encontrar un lugar, porque es una tele del chimento, de espectáculos, del panel o del noticiero, y no está mal, pero yo no encuentro lugar”.

Como balance destacó: “Yo sé que en LPA hicimos algo muy distinto para lo que era ese momento de la televisión, en otros momentos hubo programas de humor, pero nosotros intentamos buscar ir por lugares diferentes sin pretender hacer grandes puntos, pasa que el sistema te termina comiendo de alguna manera”,

“La intención era seguir con LPA, pero la verdad que tuve que sortear muchos obstáculos, más Casados, y colapsé. Sentí que había tocado un techo. Yo estoy agotada y necesito vaciarme y la gente también necesita descansar de mí”, reflexionó.