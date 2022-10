La vuelta de "Floricienta": Florencia Bertotti habló en Vale 97.5

Este miércoles 12 de octubre, Florencia Bertotti, conductora de "Días y Flores" en Vale 97.5, habló sobre el posible regreso de "Floricienta" a la televisión argentina.

Flor Bertotti, protagonista principal de la tira, se refirió al posible regreso de "Floricienta": "Hasta el momento, no tuve ninguna propuesta en relación con volver a Floricienta y tampoco hablé con Cris Morena. El rumor es más del lado de la gente, que de hecho es divino, me encanta que pase", detalló y agregó: "Hoy si me lo proponen, yo estoy. No es que antes estaba mal con Floricienta, sino que me parecía como que no me podía dar nada más. Fue algo perfecto, quedó en el recuerdo como algo divino" finalizó.

