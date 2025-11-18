Flow y HBO Max estrenan "Cautiva": el shock psicológico del set que ya impacta a Carolina Kopelioff y Lorena Vega

Así fue el set visit en "Cautiva" y la entrevista con Lorena Vega y Carolina Kopelioff

El pulso incesante del barrio de Flores, en Buenos Aires, queda suspendido al cruzar el umbral. Dejamos atrás el rumor de la ciudad para ingresar a un espacio de silencio denso y cargado de historia: una antigua iglesia fue meticulosamente reacondicionada por el equipo de producción de Cautiva para convertirse en el claustro opresivo donde transcurre el calvario de Clara. No es solo un decorado; es una atmósfera que se palpa, un ejercicio magistral de escenografía que transformó lo sagrado en una celda.

la cautiva Foto: (Noe Ríos)

Recorrer el set completo de la serie es sumergirse en la brutalidad psicológica que promete la ficción. Pudimos caminar por las celdas monásticas de las protagonistas, espacios de madera austera y cama estrecha donde la soledad se siente casi física. La luz natural, filtrada con intención dramática, apenas ilumina un patio pequeño, diseñado para parecer un lugar de reflexión forzada más que de esparcimiento. Cada rincón grita el rigor del encierro.

la cautiva Foto: (Noe Ríos)

la cautiva Foto: (Noe Ríos)

La visita nos llevó al lugar más difícil de digerir: el espacio de contención de Clara, el personaje de Carolina Kopelioff. Esta habitación es la materialización de una mentalidad ajena al horror continúo, un habitáculo diseñado para la penitencia extrema y el aislamiento, que resume los quince años de suplicio. La dedicación del equipo es palpable en la textura de la piedra y el deterioro de los muros, creando un escenario que exige el máximo rigor emocional a sus intérpretes.

Además, exploramos numerosos espacios internos y pasillos oscuros que, por ser claves en la intriga de los seis episodios, aún se mantienen bajo estricto secreto. Esta iglesia de Flores, temporalmente convertida en el centro de la opresión, es el testigo mudo de la genialidad artesanal que sustenta la adaptación de esta escalofriante historia de true crimen.

la cautiva Foto: (Noe Ríos)

la cautiva Foto: (Noe Ríos)

Algo que las propias actrices pusieron en palabras cuando hablaron en exclusiva con minutouno.com. En perspectiva, la primera en contar en detalle cómo fue introducirse a este mundo del que poco conocía, pero en el que se vio sucumbida al llegar al rodaje fue Carolina Kopelioff. "Fue un proceso largo, de muchos ensayos en equipo junto con las directoras Paula Hernández y Jazmín Stuart", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Nosotras - por ella y Lorena Vega - nos juntamos bastante para hacer lecturas, vimos muchas películas, leímos muchos libros. Había que entrar en este mundo de clausura del que poco se sabe o, bueno, al menos yo no tenía ningún tipo de vínculo con la religión, entonces fue aprender mucho, investigar mucho".

Entrevista Cautiva Lorena y Carolina

En ese sentido explicó detalles sobre su personaje: "Clara es un personaje que empieza teniendo 18 años entrando en este convento y sale con 32, entonces se cuentan 14 años de su vida acá adentro recibiendo torturas psicológicas y físicas, por lo que su vida, su personalidad, su cuerpo se van transformando". Por su parte, Carolina dejó en claro que estar ahí adentro, más allá de la historia, "es un mundo sin ansiedad".

Lorena Vega, por lo tanto, analizó cómo es estar en esta serie desde el proceso de producción: "Hay un momento de encontrarse en el espacio y el espacio nos inspira un montón. Ya hay algo que es estimulante, para actuar se necesita un espacio, luz y cuerpo. Cuando eso está hay material para que suceda". Además también hizo foco en cómo se centran en el estar dentro del set y al momento de salir haciendo ese juego de rol de entrar y salir de personaje.

Por otro lado, las actrices también revelaron algunos detalles de lo que se podrá ver en "Cautiva" que todavía no tiene fecha de estreno y, a su vez, continúa en rodaje.

No te pierdas la entrevista completa en el video.

El set de "Cautiva" por dentro

Videos: minutouno.com

