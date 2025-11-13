Julieta Zylberbeg, Laura Novoa y el elenco de "Yiya" en exclusiva, antes del estreno por Flow
La protagonista de "Yiya", así como las intérpretes de las amigas de "la asesina" hablaron en exclusiva con minutouno.com. Los detalles.
La espera terminó: la serie Yiya, inspirada en el infame caso de Yiya Murano, ya se encuentra disponible en Flow con sus cinco episodios de 30 minutos cada uno. Esta producción va mucho más allá de la crónica criminal superficial que conocemos de "la asesina de Monserrat"; es una serie que cuenta, retrata y busca explorar el camino psicológico que recorrió Yiya antes de convertirse en la asesina que conmocionó a la Argentina de 1979.
El corazón de la serie late gracias a la doble interpretación de su protagonista. El trabajo de Julieta Zylberberg (como la Yiya joven) y Cristina Banegas (como la Yiya ya condenada) es perfecto, logrando una continuidad escalofriante en la construcción de este personaje. La serie es un misterio alucinante con un guion que te ayuda a entrar en ese narcisismo extremo que movió, durante tantos años, a esta mujer tan manipuladora. La ficción se concentra en desenmascarar la fachada social y la peligrosa psique detrás de los crímenes.
Pero ninguna asesina opera en el vacío, y el trabajo del trío de actrices que interpreta a las víctimas es igualmente excepcional. Laura Novoa, Mónica Antonópulos y Cecilia Dopazo encarnan a las tres amigas asesinadas, que fueron manipuladas y devoradas por la oscura psicología de Yiya. Ellas son el trío perfecto para mostrar cómo se cae en la trampa de esta manipulación: tres personajes complejos que fueron creados con total respeto y un entusiasmo por contar sus historias tan devastadoras para la historia criminal.
La profundidad de la serie reside en este cuarteto actoral. Por ello, las cuatro actrices —Julieta Zylberberg, Laura Novoa, Mónica Antonópulos y Cecilia Dopazo— hablaron en exclusiva con minutouno.com durante la avant premiere en La Rural. Allí, dieron cuenta de cómo fue desarrollar e involucrarse en una historia tan delicada y oscura, revelando los desafíos de humanizar (o deshumanizar) a sus personajes en un relato basado en hechos reales.
Las entrevistas con las protagonistas de Yiya
- Julieta Zylberbeg es la Yiya perfecta. Su trabajo es tan real que al verla entras en ese juego criminal y narcisista de una mujer que supo tenerlo todo, incluso la brillantez de una manipulación que derivó en tres asesinatos. Y así como la misma actriz contó en exclusiva con minutouno.com, "este fue un personaje muy siniestro, una psicópata sin afectividad".
- Cecilia Dopazo es la primera asesinada por Yiya y la más vulnerable a sus enredos. Un personaje del siglo anterior perfectamente interpretado por Dopazo que mantiene esa calma, pero una inocencia intranquila hasta el final, lo que la hace aún mejor blanco para la asesina. "Estas mujeres estaban muy a merced de alguien que, pensaban, sabía un poco más", explicó la actriz en referencia a lo vulnerable de su personaje.
- Mónica Antonópulos y Laura Novoa son de las amigas más inteligentes de Yiya, pero no tanto como la misma asesina. El personaje de Mónica es el más tranquilo, el más endeble de este trío que queda tras el primer asesinato, lo que la convierte en la segunda en caer. Mientras que el personaje de Laura, sin saberlo, fue la primera en caer en al red de engaños, aunque la última en morir. Sobre esta construcción fue que hablaron, en exclusiva, las actrices:
