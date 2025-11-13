Julieta Zylberbeg, Laura Novoa y el elenco de "Yiya" en exclusiva, antes del estreno por Flow

Julieta Zylberbeg intérprete de Yiya

- Cecilia Dopazo es la primera asesinada por Yiya y la más vulnerable a sus enredos. Un personaje del siglo anterior perfectamente interpretado por Dopazo que mantiene esa calma, pero una inocencia intranquila hasta el final, lo que la hace aún mejor blanco para la asesina. "Estas mujeres estaban muy a merced de alguien que, pensaban, sabía un poco más", explicó la actriz en referencia a lo vulnerable de su personaje.

Cecilia Dopazo Yiya

- Mónica Antonópulos y Laura Novoa son de las amigas más inteligentes de Yiya, pero no tanto como la misma asesina. El personaje de Mónica es el más tranquilo, el más endeble de este trío que queda tras el primer asesinato, lo que la convierte en la segunda en caer. Mientras que el personaje de Laura, sin saberlo, fue la primera en caer en al red de engaños, aunque la última en morir. Sobre esta construcción fue que hablaron, en exclusiva, las actrices:

Mónica Antonópulos Yiya

Laura Novoa Yiya