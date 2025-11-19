Diego Peretti habló sobre la posibilidad de que se haga una película de "Los simuladores": qué dijo
El actor se refirió al estancado proyecto cinematográfico y aseguró que no quiere que el público “se ilusione de más”, mientras continúa sumando trabajos en cine y teatro.
En medio de la expectativa que desde hace años genera el salto al cine de Los Simuladores, Diego Peretti volvió a referirse al proyecto y, lejos de alimentar falsas ilusiones, dejó en claro que la película está hoy más lejos que cerca. En diálogo con Clarín, el actor reconoció que la demora no le afecta en lo personal, aunque sí entiende la incomodidad que puede generar en los seguidores: “La verdad es que a mí no me pega. Yo sigo con mi carrera, que siguió creciendo. Ya venía bien desde antes, con el Tarta de Poliladron y me siguió yendo bien después, por suerte. Pero sí me da cosa que la gente se canse o crea que nosotros jugamos con la especulación y sabemos más de lo que decimos”.
Peretti remarcó que el proyecto no naufragó por falta de voluntad del equipo, sino por cuestiones propias de una producción de gran escala que hasta ahora no logró alinearse. “No quiero que la gente se sienta defraudada. La verdad, estuvimos a punto de hacerla y no se dio. Y no es culpa de ninguno de nosotros. Tampoco es culpa de nadie. Es una película grande, de mucho presupuesto, y bueno… No sé qué más decirte. No tengo idea. No me gustaría que la gente se desilusione o se ilusione de más”. Así, dejó entrever que, por ahora, no hay definiciones a la vista y que el entusiasmo del público tal vez esté descansando sobre expectativas difíciles de concretar a corto plazo.
También descartó por completo aprovechar su flamante faceta como director para intentar tomar las riendas de la producción, algo que algunos fanáticos fantaseaban como salida alternativa ante el estancamiento del proyecto dirigido por Damián Szifron. Para Peretti, la identidad del grupo está por encima de cualquier solución individual: “Eso nunca. Tenemos que ser los cinco o no hay nadie. Ese es un pacto que tenemos para cualquier cosa que hagan Los simuladores. Siempre me dicen que me tienen que preguntar por la película, pero si bien nosotros somos la cara visible, quizás están preguntando en el lugar equivocado. Capaz tendrían que preguntar en Paramount”.
Mientras tanto, su carrera como actor está lejos de detenerse. Peretti continúa sumando rodajes, estrenos y escenarios, consolidando un presente igual de activo que antes del boom del recordado cuarteto televisivo. “A mitad de año hice una película con Ricardo Darín muy linda, que se llama Lo dejamos acá, de Hernán Goldfrid. Y ahora también estoy filmando con él una película que se llama Consumidor final, un thriller de humor negro con Joaquín Furriel. Y, por supuesto, sigo en el teatro con Federico D’Elía en El jefe del jefe, que nos está yendo espectacular”, concluyó, dejando claro que, mientras la película no llega, el trabajo no falta.
