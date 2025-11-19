Diego Peretti habló sobre la posibilidad de que se haga una película de "Los simuladores": qué dijo

En medio de la expectativa que desde hace años genera el salto al cine de Los Simuladores, Diego Peretti volvió a referirse al proyecto y, lejos de alimentar falsas ilusiones, dejó en claro que la película está hoy más lejos que cerca. En diálogo con Clarín, el actor reconoció que la demora no le afecta en lo personal, aunque sí entiende la incomodidad que puede generar en los seguidores: “La verdad es que a mí no me pega. Yo sigo con mi carrera, que siguió creciendo. Ya venía bien desde antes, con el Tarta de Poliladron y me siguió yendo bien después, por suerte. Pero sí me da cosa que la gente se canse o crea que nosotros jugamos con la especulación y sabemos más de lo que decimos”.