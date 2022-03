Quién era Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters

Después de dejar la banda Sylvia, con sede en el condado de Orange, se unió como baterista de Sass Jordan

Luego se fue para ser el baterista de Alanis Morissette en la gira de apoyo a Jagged Little Pill, el gran éxito de la cantante canadiense.

Entre 1995 y 1996, Hawkins fue el baterista de Morissette durante su gira Can't Not . Apareció en los videos de "You Oughta Know", "All I Really Want" y "You Learn".

Hawkins tocó para Morissette durante 18 meses antes de unirse a Foo Fighters.

Foo Fighters

Tras una gira durante la primavera de 1996, Foo Fighters entró en un estudio de Seattle con el productor Gil Norton para grabar su segundo álbum. Dave Grohl se peleó con el baterista William Goldsmith y debió salir a buscar un espcialista.

La banda se reagrupó en Los Ángeles y regrabó casi por completo el álbum con Grohl a la batería. El álbum, The Color and the Shape , fue lanzado el 20 de mayo de 1997. Grohl llamó a Hawkins para que le recomendara un nuevo baterista, pensando que no dejaría a Morissette ya que era una banda más grande en comparación con Foo Fighters, que solo comenzaba en el tiempo. Pero para sorpresa de Grohl, Hawkins se ofreció como voluntario, explicando que quería ser baterista en una banda de rock.

Hawkins también era cantante, guitarrista y pianista. Su primera voz principal con el grupo fue una versión de "Have a Cigar " de Pink Floyd . Se lanzaron dos versiones de la canción, una como la cara B de " Learn to Fly " y otra en el álbum de la banda sonora de Mission: Impossible 2 . Cantó la voz principal en el " Cold Day in the Sun " original, de In Your Honor , que luego fue lanzado como sencillo, y la versión de " I Feel Free " de Cream , que apareció como la cara b de " DOA "y en el EP Five Songs and a Cover . Hawkins también cantó la voz principal para la versión de la banda de "Life of Illusion" de Joe Walsh . Más recientemente, cantó la voz principal de "Sunday Rain", una canción del álbum Concrete and Gold de Foo Fighters de 2017 . Muchos shows en vivo de Foo Fighters cuentan con la voz principal de Hawkins en al menos un cover.

Otros proyectos

En 2006, Hawkins lanzó un LP homónimo con su proyecto paralelo, Taylor Hawkins and the Coattail Riders . De vez en cuando toca con una banda de covers de Police llamada alternativamente "The Cops" y "Fallout".

En Live Earth en 2007, Hawkins fue parte de SOS Allstars con Roger Taylor de Queen y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.