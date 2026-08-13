Miguel Mateos presenta "Los Tres Reinos", su primera ópera rock sobre la conquista de América

De esta manera, el artista lleva su búsqueda musical hacia un formato diferente y construye una obra que combina la potencia del rock con elementos propios de la ópera, el teatro y la narrativa histórica.

La mirada de Miguel Mateos

Mateos explicó que el proyecto nació a partir de una reflexión sobre la conquista y sus consecuencias históricas. “La conquista de América: cinco siglos de ocupación, esclavización y extracción de recursos. La población nativa, reducida en un 90% durante ese período. Cincuenta millones de muertos, producto de la violencia colonizadora y las enfermedades que trajeron consigo los invasores. Nosotros conocemos nada más que la romántica epopeya de Cristóbal Colón y sus carabelas”, sostuvo.

Según explicó el músico, su obra busca presentar aquellos acontecimientos desde una perspectiva diferente y trasladar esa problemática al presente.

“Los Tres Reinos, mi ópera rock, es un relato distópico de aquellos acontecimientos. Una historia sobre el renacimiento de una Latinoamérica definitivamente unida contra un agresor. Hoy sigue habiendo territorios ocupados y usurpados por las grandes potencias en todo el mundo. Malvinas es un ejemplo”, señaló.

Para Mateos, la obra también funciona como un puente entre distintos momentos históricos y propone reflexionar sobre problemáticas que continúan vigentes.

“Los Tres Reinos también es una maravillosa parábola en el tiempo. Un portal entre ese pasado y este presente. Un relato sobre el abuso de poder y la concentración de la riqueza”, explicó.

En esa búsqueda, la música ocupa un lugar central. El artista definió la obra como “música palpitante y una poesía feroz”, atravesada por la búsqueda de una identidad que, según su mirada, fue silenciada y despreciada.

El estreno de “Los Tres Reinos” marcará así un nuevo capítulo en la trayectoria de Miguel Mateos, que por primera vez llevará al escenario una ópera rock concebida íntegramente por él y construida alrededor de una mirada histórica, política y profundamente latinoamericana.