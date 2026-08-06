Parte médico de la fotógrafa víctima de la represión en el Congreso: por qué no dan a conocer su identidad

Las entidades gremiales solicitaron encarecidamente a los medios de comunicación y a la sociedad no difundir el nombre de la víctima, explicando que resguardar su identidad fue un pedido explícito de ella antes de ingresar de urgencia al Hospital Argerich. En dicho centro de salud público, la trabajadora se encuentra en pleno proceso de diagnóstico tras haber sufrido un delicado traumatismo de cráneo.