Parte médico de la fotógrafa víctima de la represión en el Congreso: por qué no dan a conocer su identidad
Los gremios de prensa emitieron un comunicado tras la brutal represión en el Congreso. La fotorreportera sufrió un severo traumatismo y pidió privacidad.
Tras los graves incidentes ocurridos este jueves en las inmediaciones del Congreso, los gremios de comunicación difundieron información sobre la salud de la trabajadora de prensa. La víctima resultó herida durante la violenta represión policial, pero las autoridades sindicales decidieron resguardar todos sus datos personales.
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Detalles del comunicado y la represión en las calles
De acuerdo a la información brindada de manera oficial por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), la trabajadora fue herida en el marco del violento accionar de las fuerzas de seguridad desatado a escasos metros del parlamento nacional.
Las entidades gremiales solicitaron encarecidamente a los medios de comunicación y a la sociedad no difundir el nombre de la víctima, explicando que resguardar su identidad fue un pedido explícito de ella antes de ingresar de urgencia al Hospital Argerich. En dicho centro de salud público, la trabajadora se encuentra en pleno proceso de diagnóstico tras haber sufrido un delicado traumatismo de cráneo.
Actualmente, varios representantes y dirigentes del gremio se encuentran apostados en el centro médico para acompañar su evolución junto a otros compañeros del sector. Al cierre del comunicado emitido pasadas las 22 horas, las autoridades agradecieron "la prudencia y la comprensión", asegurando que brindarán más detalles de manera pública cuando existan novedades médicas concretas sobre su cuadro clínico.
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