Los 8 escalones del millón: es colectivero y tras ganar rompió en llanto

Jorge le agradeció a cada uno de sus rivales y acto seguido, mostró otra tierna foto que llevó al programa. En la imagen, estaba él con su hermana, que falleció hace 2 meses de cáncer. "Las fuerzas de ellos llegó acá", aseguró.

ocho escalones amuleto

La pregunta que le dió la victoria al colectivero fue: "¿Cuál de estos jugadores de River no jugó la final de la Copa Intercontinental 1986?" , y la realizó el invitado especial y ex futbolista, Jorge Higuaín.

Norberto Alonso, Héctor Enrique, Daniel Pasarella y Oscar Ruggeri eran las opciones. Tanto Jorge como Ornella, la otra finalista contestaron incorrectamente, pero por la mínima diferencia la victoria fue para el colectivero.

"Estoy muy emocionado, no lo puedo creer. Me habían llamado para venir al programa pero no podía porque justo pasó lo de mi hermana, choqué el auto y hoy tuve franco", confesó, visiblemente conmovido por haber logrado consagrarse victorioso.