Habló Fran Mariano, otra víctima de Aníbal Lotocki: "Me usó..."

Si bien contó que en la actualidad cuenta con un equipo médico que lo están “ayudando muchísimo” para poder sacarse el producto “de a poco” que le inyectaron en la cara, también aseguro que “en los glúteos es muy difícil”.

“No estoy preparado para someterme a tamaña cirugía como abrirme un glúteo entero y sacar todo eso, pero sí de cara me van a ver mejor porque me estoy tratando las cicatrices con láser”, aseguró sobre su actual estado de salud, en diálogo con el programa Buena Tarde.

Por otro lado, recordó que al médico lo conoció en el 2012 después de haber pasado por el reality Soñando por Bailar 2 y Cuestión de Peso, donde bajó 92 kilos, y fue de invitado al programa de Bien de Verano.

“El conductor era Ángel de Brito y me dice ‘si queres hacerte algo aprovechá y pedilo’. En cámara dije “a ver Lotocki”, encima pronuncié mal su apellido porque ni sabía quién era, pero sí sabía que hacia esos cuerpos, esas colas divinas y ya estaba dando vueltas por todos los medios entonces, me dicen que si él acepta cubrimos la nota”, relató y sostuvo que cuando generó el contacto el profesional aceptó operarlo sin cobrarle y en ese momento comenzó su calvario.

FRAN MARIANO en BUENA TARDE: "LOTOCKI me daba TRANQUILIZANTES"

Mariano recordó que cuando llegó a operarse estaba muy nervioso y Lotocki le daba entre una o dos pastillas para calmarlo y “cuando estaba muy somnoliento él me daba para firmar los consentimientos”. “Esto parece gracioso, pero no lo es: en ese estado llegué a escribir un poema de Neruda tras una de esas hojas porque estaba en mi mundo”, indicó.

El exparticipante de Cuestión de Peso aseguró que primero fue luego de haber bajado 92 kilos quería sacarse los colgajos, sin embargo, también pidió “afinar la nariz un poco y el mentón” que eran cosas que le “molestaban un poquito”.

“Ahí trajo un fibrón y me marcó como si yo fuera un mapa y después me empezó a decir todo lo que iba a hacer de cosas que yo no quería y tanto él como su mujer me dijeron ‘esa grasa te la vamos a poner con biopolímeros’. Ellos sabían que estaban utilizando esto que es la silicona líquida”, agregó.

Tras su primera cirugía se dio cuenta que se había arruinado la cara: “Tenía la nariz que parecía el Greench, durante un año del mentón me salía gotitas de algo que me supuró un año. Tuve que volver a ir para que me vuelva a operar para que esas cicatrices cierren”.

Con el correr del tiempo ya no confiaba más en Lotocki y procedió a iniciarle un proceso penal. “Hay una denuncia penal, solamente, no le hice civilmente porque no quiero plata manchada con sangre, no me interesa, seguiré mi camino”.

“Yo solo quería estar mejor, verme bien, ser una persona sana y estar en este medio. Soñaba con un montón de cosas y nada de eso pasó y ahora estoy peor que antes: ahora no me puedo reír, me miro y no me gusta, estoy lleno de cicatrices que las maquillas, pero cuando me baño las veo”, concluyó entre lágrimas.