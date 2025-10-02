"Maxton Hall": Ruby & James se reencuentran en el tráiler de la temporada 2 que estrena en Prime Video

Y para aumentar la expectación, la plataforma acaba de revelar el tráiler oficial durante el evento Prime Video Retreat en Ibiza, celebrando el impacto internacional de la serie. Esta nueva entrega, basada en "Save You", la segunda novela de Mona Kasten, promete duplicar las dosis de drama y emoción.

maxton hall Foto: (Prime Video)

Los espectadores pueden esperar una montaña rusa de giros dramáticos, amor, amistad y, crucialmente, traición. La trama girará en torno a la pregunta central que dejó el final anterior: ¿Puede el verdadero amor realmente superar todos los obstáculos?

Los tres primeros episodios de los seis que componen la temporada estarán disponibles el 7 de noviembre, y el resto se estrenará semanalmente hasta el gran final el 28 de noviembre, asegurando un mes cargado de emociones en Maxton Hall College.

Embed - Maxton Hall Segunda Temporada | Tráiler Oficial

Sinopsis oficial de la temporada 2 de "Maxton Hall"

Quienes vuelan alto también pueden caer bajito… Tras una noche apasionada en Oxford y con su mayor sueño al alcance de la mano, todo parece ir perfectamente para Ruby (Harriet Herbig-Matten). Pero un giro del destino en la familia de James (Damian Hardung) lo cambia todo, y es, de todos los que le rodean, el propio James quien la hace regresar de su nube a una cruda realidad.

Ruby queda devastada. Nunca ha sentido algo tan fuerte por nadie como por James y nunca nadie la ha lastimado tanto. Ruby desea recuperar su vida de antes, aquella en la que nadie en Maxton Hall la conocía ni formaba parte del elitista mundo de sus compañeros de clase. Pero no puede olvidar a James, especialmente porque él está decidido a recuperarla.