"Maxton Hall": Ruby & James se reencuentran en el tráiler de la temporada 2 que estrena en Prime Video
La segunda temporada de la serie de Prime Video protagonizada por Damian Hardung y Harriet Herbig Matten estrena el 7 de noviembre.
La primera temporada de "Maxton Hall – Un mundo entre nosotros", adaptación de la novela Save Me de Mona Kasten, fue un triunfo innegable que arrasó en Prime Video, convirtiéndose en la serie Original internacional más vista de la plataforma a nivel global y alcanzando el puesto #1 en más de 120 países.
El secreto de este éxito masivo reside en gran medida en la electrizante química entre sus protagonistas: Damian Hardung como el arrogante y privilegiado James Beaufort, y Harriet Herbig-Matten como la brillante y pragmática Ruby Bell.
Su dinámica en pantalla trascendió el cliché del enemigos a amantes, ofreciendo una tensión constante y una vulnerabilidad creciente que mantuvo a los espectadores enganchados. La serie logró, de manera excepcional, plasmar el conflicto de clases y la complejidad emocional de los libros, demostrando que cuando el casting acierta de tal forma, la adaptación se vuelve irresistible.
La temporada 2 de "Maxton Hall": marcada por la emoción y la traición
Y ahora, después de tanto tiempo sin verlos en pantalla, la espera de los fans está por terminar, ya que la segunda temporada de "Maxton Hall" se estrenará el próximo 7 de noviembre de 2025 en Prime Video.
Y para aumentar la expectación, la plataforma acaba de revelar el tráiler oficial durante el evento Prime Video Retreat en Ibiza, celebrando el impacto internacional de la serie. Esta nueva entrega, basada en "Save You", la segunda novela de Mona Kasten, promete duplicar las dosis de drama y emoción.
Los espectadores pueden esperar una montaña rusa de giros dramáticos, amor, amistad y, crucialmente, traición. La trama girará en torno a la pregunta central que dejó el final anterior: ¿Puede el verdadero amor realmente superar todos los obstáculos?
Los tres primeros episodios de los seis que componen la temporada estarán disponibles el 7 de noviembre, y el resto se estrenará semanalmente hasta el gran final el 28 de noviembre, asegurando un mes cargado de emociones en Maxton Hall College.
Sinopsis oficial de la temporada 2 de "Maxton Hall"
Quienes vuelan alto también pueden caer bajito… Tras una noche apasionada en Oxford y con su mayor sueño al alcance de la mano, todo parece ir perfectamente para Ruby (Harriet Herbig-Matten). Pero un giro del destino en la familia de James (Damian Hardung) lo cambia todo, y es, de todos los que le rodean, el propio James quien la hace regresar de su nube a una cruda realidad.
Ruby queda devastada. Nunca ha sentido algo tan fuerte por nadie como por James y nunca nadie la ha lastimado tanto. Ruby desea recuperar su vida de antes, aquella en la que nadie en Maxton Hall la conocía ni formaba parte del elitista mundo de sus compañeros de clase. Pero no puede olvidar a James, especialmente porque él está decidido a recuperarla.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario