Franco Masini & Tatu Glikman presentaron "Amor Animal", lo nuevo de Prime Video, y hasta cantaron en exclusiva

El valor de esta producción radica en su capacidad para no romantizar la carencia ni idealizar el privilegio. Cada plano está diseñado para incomodar, para mostrar que la ambición y las adicciones no distinguen estratos, pero que las consecuencias sí tienen dueño. La música, con el pulso de Tatu Glikman y su "Bang Bang", funciona como el lenguaje de una generación que ya no cree en los cuentos de hadas y que entiende que, a veces, para amarse hay que estar dispuesto a prender fuego el mundo que nos rodea.

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Por eso, en minutouno.com, buscamos a los protagonistas, a quienes le pusieron el cuerpo a Nico y Kaia. En un encuentro cara a cara con Franco Masini y Tatu Glikman nos revelaron la intensidad de filmar una historia donde todos están un poco rotos y cómo fue componer ese vínculo que nace de la muerte para intentar encontrar una vida nueva. Es una charla indispensable para entender por qué esta serie es, posiblemente, el estreno más importante de lo que va del año.

La entrevista completa con Franco Masini y Tatu Glikman

La facilidad que tiene Sebastián Ortega para marcar la diferencia con sus producciones es digno de analizar y, por eso, a pesar de que sus historias puedan gustar más o menos, es actualmente uno de los mejores productores del país. En especial porque tiene a favor el hecho de combinar elencos que, en el imaginario colectivo no combinan, pero terminan haciendo algo perfecto como Franco Masini y Tatu Glikman.

A lo largo de sus carreras, Franco y Tatu tomaron caminos diferentes y esta es la primera vez que se encuentran, a pesar de que parece que tuvieran años de experiencia juntos. Porque construyeron dos personajes que buscan una conexión visual, melancólica y avasallante más que con palabras, citas o un romance perfecto. Es que, si hay algo que ellos no tienen, es un romance perfecto.

Documento de Noe Rios

Pero, nadie mejor que ellos mismos para definir esto como uno de los atractivos que tiene la pareja: "Es un gran atractivo que tiene la pareja porque, nosotros, eso sí lo trabajamos mucho de no hay tanto decir, sino que a cada uno le va pasando internamente", comenzó diciendo Franco Masini y luego sumó: "También conviven con eso de, al no comunicarse tanto, no sabe bien lo que piensa el otro y eso hace que se enrosque un poco el vínculo y todo el tiempo necesiten entenderse. Eso sí lo trabajamos, la verdad".

"A Nico y a Kaia les pasan cosas muy intensas, nada positivas. Entonces, la previa a eso, cuando se empiezan a conocer no es tan larga", sumó Tatu Glikman y destacó: "Teníamos pocas escenas en donde era conocernos, tener una cita, conectar, por eso la laburamos mucho, tuvimos mucho ensayo de eso. Entonces era: "de esta línea a esta línea nos miramos y no nos dejamos de mirar para que se construya eso". Así que, qué bueno que se vio".

Asimismo, los actores hicieron referencia a cómo sus personajes transitan el dolor. Si bien se tratan de lastimaduras distintas, eso es lo que los termina uniendo aún más. "Cada uno tiene un dolor diferente, pero los dos están en ese momento doloridos. Digo, él volviendo de lo que pasó y yo en otra. Por eso, creo que cuando dos personas están rotas y se encuentran es una pata más de la mesa para que te sostengan. Entonces, se genera algo lindo ahí de vulnerabilidad y de contención, de que el otro sea como medio un hogar y una distracción", afirmó ante minutouno.com Glikman.

Embed - minutouno.com on Instagram: "Durante una entrevista exclusiva con minutouno.com para presentar su nueva serie, "Amor Animal", @francomasini y @tatuglikman se volvieron a poner en la piel de los personajes de la serie de #PrimeVideo para hacer un test de compatibilidad entre Kaia y Nico. La historia, dirigida por Sebastián Ortega, ya se encuentra disponible en la plataforma y sigue a Kaia, una cantante de trap de origen humilde, y a Nicolás, un joven de clase alta en crisis, quienes se enamoran tras una fiesta. Pero la brecha social y la presión de sus entornos ponen su relación en jaque. @noeb.rios #minutouno" View this post on Instagram

En ese sentido, los actores también hicieron referencia a cómo fue para ellos marcar la diferencia de clases sociales a través de un aspecto juvenil. Tras esto, desde minutouno.com, además de hablar de las crisis de jóvenes, escuchamos cantar a ambos intérpretes en vivo. No te pierdas la entrevista completa en el video y a ellos entonando el himno de la serie.