Franco Masini & Tatu Glikman presentaron "Amor Animal", lo nuevo de Prime Video, y hasta cantaron en exclusiva
En una entrevista exclusiva con minutouno.com, los protagonistas de la nueva creación de Sebastián Ortega revelaron detalles de la serie y de la música.
Si hay algo que marca las obras de Sebastián Ortega son esas crudezas particulares usa para la narrativa. Desde El Marginal hasta Un gallo para Esculapio, su cámara siempre supo dónde duele la realidad social. Hoy, con el estreno de Amor Animal en Prime Video, Ortega vuelve a poner el dedo en la llaga, pero esta vez a través de una lente generacional que no perdona.
La serie no es solo un romance; es una autopsia social que busca concientizar sobre cómo las clases sociales, lejos de ser etiquetas del pasado, siguen siendo fuerzas que pueden arrasar con todo lo que encuentran a su paso.
IMPORTANTE: Más que una historia de amor: por qué "Amor Animal" de Prime Video rompe la brecha social
En este drama de asimetrías, la angustia existencial de la clase alta de Nico y la resistencia cultural del trap de Kaia no son solo contextos, son los verdaderos antagonistas. La serie explora con una honestidad brutal cómo el entorno intenta desarticular cualquier posibilidad de unión genuina entre ellos, desencadenando una guerra de pandillas que es el síntoma final de una sociedad enferma de prejuicios.
Ortega nos obliga a hacernos una pregunta que dista mucho con el mensaje de sus producciones anteriores: ¿cuánto peso tiene el origen en el destino de un corazón roto?
El valor de esta producción radica en su capacidad para no romantizar la carencia ni idealizar el privilegio. Cada plano está diseñado para incomodar, para mostrar que la ambición y las adicciones no distinguen estratos, pero que las consecuencias sí tienen dueño. La música, con el pulso de Tatu Glikman y su "Bang Bang", funciona como el lenguaje de una generación que ya no cree en los cuentos de hadas y que entiende que, a veces, para amarse hay que estar dispuesto a prender fuego el mundo que nos rodea.
Por eso, en minutouno.com, buscamos a los protagonistas, a quienes le pusieron el cuerpo a Nico y Kaia. En un encuentro cara a cara con Franco Masini y Tatu Glikman nos revelaron la intensidad de filmar una historia donde todos están un poco rotos y cómo fue componer ese vínculo que nace de la muerte para intentar encontrar una vida nueva. Es una charla indispensable para entender por qué esta serie es, posiblemente, el estreno más importante de lo que va del año.
La entrevista completa con Franco Masini y Tatu Glikman
La facilidad que tiene Sebastián Ortega para marcar la diferencia con sus producciones es digno de analizar y, por eso, a pesar de que sus historias puedan gustar más o menos, es actualmente uno de los mejores productores del país. En especial porque tiene a favor el hecho de combinar elencos que, en el imaginario colectivo no combinan, pero terminan haciendo algo perfecto como Franco Masini y Tatu Glikman.
A lo largo de sus carreras, Franco y Tatu tomaron caminos diferentes y esta es la primera vez que se encuentran, a pesar de que parece que tuvieran años de experiencia juntos. Porque construyeron dos personajes que buscan una conexión visual, melancólica y avasallante más que con palabras, citas o un romance perfecto. Es que, si hay algo que ellos no tienen, es un romance perfecto.
Pero, nadie mejor que ellos mismos para definir esto como uno de los atractivos que tiene la pareja: "Es un gran atractivo que tiene la pareja porque, nosotros, eso sí lo trabajamos mucho de no hay tanto decir, sino que a cada uno le va pasando internamente", comenzó diciendo Franco Masini y luego sumó: "También conviven con eso de, al no comunicarse tanto, no sabe bien lo que piensa el otro y eso hace que se enrosque un poco el vínculo y todo el tiempo necesiten entenderse. Eso sí lo trabajamos, la verdad".
"A Nico y a Kaia les pasan cosas muy intensas, nada positivas. Entonces, la previa a eso, cuando se empiezan a conocer no es tan larga", sumó Tatu Glikman y destacó: "Teníamos pocas escenas en donde era conocernos, tener una cita, conectar, por eso la laburamos mucho, tuvimos mucho ensayo de eso. Entonces era: "de esta línea a esta línea nos miramos y no nos dejamos de mirar para que se construya eso". Así que, qué bueno que se vio".
Asimismo, los actores hicieron referencia a cómo sus personajes transitan el dolor. Si bien se tratan de lastimaduras distintas, eso es lo que los termina uniendo aún más. "Cada uno tiene un dolor diferente, pero los dos están en ese momento doloridos. Digo, él volviendo de lo que pasó y yo en otra. Por eso, creo que cuando dos personas están rotas y se encuentran es una pata más de la mesa para que te sostengan. Entonces, se genera algo lindo ahí de vulnerabilidad y de contención, de que el otro sea como medio un hogar y una distracción", afirmó ante minutouno.com Glikman.
En ese sentido, los actores también hicieron referencia a cómo fue para ellos marcar la diferencia de clases sociales a través de un aspecto juvenil. Tras esto, desde minutouno.com, además de hablar de las crisis de jóvenes, escuchamos cantar a ambos intérpretes en vivo. No te pierdas la entrevista completa en el video y a ellos entonando el himno de la serie.
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