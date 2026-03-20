Más que una historia de amor: por qué "Amor Animal" de Prime Video rompe la brecha social

La muerte, ese invitado no deseado, es la que termina uniendo sus destinos. En el mundo de Nico, donde la amistad obsesiva y prejuiciosa sostiene lo que los padres ausentes abandonaron, la soledad es una enfermedad silenciosa. El personaje de Juampi - Toto Rovito - es la prueba viviente de ese vacío del que Nico le habló a Kaia. Tras la tragedia, surge un Nico nuevo, uno que quiere cuidar a Kaia, sacarle peso, ser responsable de lo que pasó. Es el intento desesperado de un hombre roto por arreglar a alguien más, aunque eso signifique romperse un poco más él mismo.

amor animal

No podemos hablar de esta serie sin rendirnos ante las actuaciones excelentes. Franco Masini entrega un Nico que es pura contención y dolor sordo, mientras que Tatu Glikman es una fuerza de la naturaleza, una Kaia que te conmueve con su vulnerabilidad detrás de la armadura de trap. La música está a la altura de esta entrega: "Bang Bang", el tema principal interpretado por Tatu, no es solo una canción; es el pulso de una generación que prefiere romperse por amor, por pérdida o por soledad, antes que vivir anestesiada. Amor Animal es ese grito que estábamos esperando, un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras propias fragilidades, demostrando que, a veces, la única forma de armarse es aceptando que estamos hechos de piezas rotas.

Embed - minutouno.com on Instagram: "Durante una entrevista exclusiva con minutouno.com para presentar su nueva serie, "Amor Animal", @francomasini y @tatuglikman se volvieron a poner en la piel de los personajes de la serie de #PrimeVideo para hacer un test de compatibilidad entre Kaia y Nico. La historia, dirigida por Sebastián Ortega, ya se encuentra disponible en la plataforma y sigue a Kaia, una cantante de trap de origen humilde, y a Nicolás, un joven de clase alta en crisis, quienes se enamoran tras una fiesta. Pero la brecha social y la presión de sus entornos ponen su relación en jaque. @noeb.rios #minutouno" View this post on Instagram

Y lo fundamental, sin ir más lejos, es que a pesar de que el tinte de Sebastián Ortega no pasa de largo, esta vez está hecho desde una mirada juvenil. No es fácil entender a la juventud, a sus problemas y a sus intentos por entender la vida desde dos perspectivas tan diferentes como son los clásicos ricos y pobres, pero acá hay algo mucho más emblemático: los temas tabú fueron puestos sobre la mesa encaminados con un hilo conductor desesperante y, a su vez, atractivo. Porque acá hay una guerra de clase sociales que redefine, además, el primer amor.