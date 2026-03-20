Más que una historia de amor: por qué "Amor Animal" de Prime Video rompe la brecha social
Protagonizada por Franco Masini y Tatu Glikman, la nueva historia creada por Sebastián Ortega busca romper una brecha desde una mirada juvenil.
Hay estrenos que, a pesar de que en su promoción son prejuzgados, logran clavarse en el pecho del espectador una vez en pantalla y Amor Animal, la nueva serie que hoy llega a Prime Video, pertenece a ese grupo. No es solo la historia de Kaia (una Tatu Glikman que respira trap) y Nico (un Franco Masini que encarna la melancolía existencial); es una herida abierta en la narrativa generacional contemporánea.
Es el retrato descarnado de una juventud que, entre la ambición y la incertidumbre, solo encuentra refugio en la intensidad de un vínculo que, al nacer, ya huele a tragedia.
Lo que hace estremecedora a esta serie no es el choque de clases sociales, sino cómo Franco y Tatu componen una relación que se alimenta de los silencios. Nico es una partitura de notas tristes, un joven de clase alta asfixiado por un vacío que el dinero no llena; Kaia es la excentricidad, el grito de la calle, la urgencia de existir.
En esos momentos donde no se dicen nada, donde la cámara se detiene en la mirada perdida de él y la contundencia de ella, es donde ocurre el milagro. No se aman por lo que tienen, se aman por lo que les falta.
Hay una frase que funciona como el ADN de la serie: "Todos estamos un poco rotos". Cuando Nico, en un acto de rendición absoluta, le confiesa a Kaia su propia destrucción, ella le devuelve la verdad más dolorosa y bella: todos lo están, pero ella, a diferencia de él, decide hacer algo bueno con ese dolor. El episodio dos es la prueba de fuego de esta tesis. Mientras Nico entra en una espiral de autocompasión y desesperación, Kaia, a pesar del pasado de él, decide usar ese mismo dolor como combustible para luchar por su sueño. Es un contraste abrumador que redefine qué significa ser fuerte.
La muerte, ese invitado no deseado, es la que termina uniendo sus destinos. En el mundo de Nico, donde la amistad obsesiva y prejuiciosa sostiene lo que los padres ausentes abandonaron, la soledad es una enfermedad silenciosa. El personaje de Juampi - Toto Rovito - es la prueba viviente de ese vacío del que Nico le habló a Kaia. Tras la tragedia, surge un Nico nuevo, uno que quiere cuidar a Kaia, sacarle peso, ser responsable de lo que pasó. Es el intento desesperado de un hombre roto por arreglar a alguien más, aunque eso signifique romperse un poco más él mismo.
No podemos hablar de esta serie sin rendirnos ante las actuaciones excelentes. Franco Masini entrega un Nico que es pura contención y dolor sordo, mientras que Tatu Glikman es una fuerza de la naturaleza, una Kaia que te conmueve con su vulnerabilidad detrás de la armadura de trap. La música está a la altura de esta entrega: "Bang Bang", el tema principal interpretado por Tatu, no es solo una canción; es el pulso de una generación que prefiere romperse por amor, por pérdida o por soledad, antes que vivir anestesiada. Amor Animal es ese grito que estábamos esperando, un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras propias fragilidades, demostrando que, a veces, la única forma de armarse es aceptando que estamos hechos de piezas rotas.
Y lo fundamental, sin ir más lejos, es que a pesar de que el tinte de Sebastián Ortega no pasa de largo, esta vez está hecho desde una mirada juvenil. No es fácil entender a la juventud, a sus problemas y a sus intentos por entender la vida desde dos perspectivas tan diferentes como son los clásicos ricos y pobres, pero acá hay algo mucho más emblemático: los temas tabú fueron puestos sobre la mesa encaminados con un hilo conductor desesperante y, a su vez, atractivo. Porque acá hay una guerra de clase sociales que redefine, además, el primer amor.
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