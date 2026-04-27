Prime Video reveló el tráiler y fecha de estreno de la temporada 2 de "Barrabrava"
Con Gastón Pauls y Matías Mayer, la segunda temporada de "Barrabrava" llega a Prime Video en mayo. Conocé todos los detalles antes de su estreno.
El mundo del fútbol y sus zonas más oscuras vuelven a estar en el centro de la escena. Prime Video sacudió las redes este lunes al presentar el tráiler oficial de lo que será la segunda temporada de "Barrabrava", una producción que logró trascender lo meramente deportivo para convertirse en un drama humano descarnado. La serie, que explora las entrañas de las hinchadas radicales, regresa para profundizar una trama donde la ambición y los vínculos de sangre chocan de frente.
La historia retoma el conflicto en el Club Atlético Libertad del Puerto, donde los hermanos César y El Polaco —interpretados por Gastón Pauls y Matías Mayer— son los pilares de la organización. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente en estos nuevos episodios. Según lo que adelantó la plataforma, El Polaco logra ascender hasta convertirse en el máximo referente de la barra, un movimiento que desata una guerra interna y un enfrentamiento directo con su propio hermano, poniendo a prueba la lealtad familiar frente a la sed de mando.
Un elenco de figuras y fecha de estreno confirmada
El regreso de esta ficción no solo se apoya en su dupla protagónica, sino que cuenta con un reparto coral de gran peso. Entre los nombres que aparecen en esta temporada se destacan Gustavo Garzón, Liz Solari, Mónica Gonzaga, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Alarcón. Además, la serie suma a figuras jóvenes y del ámbito musical como Cande Molfese, Neo Pistea, Frijo, Ángelo Mutti Spinetta, Violeta Narvay, Mica Riera y la participación especial de Ciro Martínez.
La espera para los fanáticos ya tiene un cierre marcado en el calendario: el próximo 22 de mayo la temporada completa estará disponible en más de 240 países de forma exclusiva. La dirección y producción ejecutiva vuelven a estar bajo el mando de Jesús Braceras, quien trabajó junto a Gabriel Nicoli en la dirección y un equipo de guionistas integrado por Cecilia Guerty, Mariano Hueter y Julio Boccalatte.
La apuesta de Prime Video por el contenido local
Con este estreno, la plataforma busca seguir consolidando su catálogo de ficciones nacionales. "Barrabrava" se suma a una lista de producciones locales que han tenido gran repercusión, como "Menem", "Cromañón", "Argentina, 1985", "Iosi, el espía arrepentido" y "Maradona: Sueño bendito".
La serie se integra así a una oferta variada que mezcla dramas históricos, comedias como "Porno y helado" y formatos internacionales como "Lol: Last one laughing argentina". Esta segunda vuelta de la historia de los hermanos César y El Polaco promete ser una de las apuestas más fuertes del año para el streaming, explorando no solo la violencia en el deporte, sino los rincones más profundos del deseo, la lujuria y la lucha por el territorio.
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