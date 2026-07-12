Pablo Alborán presentó "Tiempos Bonitos", su nuevo sencillo en plena gira internacional
El artista español continúa expandiendo el universo de KM0 con una canción inédita que apuesta por un sonido más rítmico.
Pablo Alborán sigue dando pasos en la nueva etapa musical que inició con el lanzamiento de KM0, su álbum publicado a fines de 2025. En esta oportunidad, el cantante español presentó "Tiempos Bonitos", un sencillo inédito que llega mientras recorre distintos escenarios con su Global Tour KM0.
Después de compartir este año "Algo de mí", el músico vuelve a sorprender con una propuesta que amplía el abanico sonoro de su último trabajo y deja ver una faceta diferente dentro de su repertorio.
Un sonido con nuevos matices
En "Tiempos Bonitos", Pablo Alborán incorpora una mezcla de ritmos afro y latinos que aportan una impronta más bailable, sin perder la sensibilidad que caracteriza a sus composiciones. La letra gira en torno a una historia de amor que quedó en el pasado y a los recuerdos que permanecen intactos a pesar del paso del tiempo.
El estreno también está acompañado por un videoclip registrado durante los conciertos que el artista brindó el pasado mes de mayo en el Arena de Madrid, donde repasa parte de la energía y la conexión que vive con su público en cada presentación.
Con este lanzamiento, Pablo Alborán continúa consolidando la identidad artística de KM0 y mantiene el impulso de una gira internacional que lo encuentra recorriendo diferentes escenarios con nuevas canciones y una propuesta renovada.
Además de presentar nuevo material, "Tiempos Bonitos" anticipa el camino musical que Pablo Alborán buscará profundizar en esta etapa, con una mayor presencia de sonidos contemporáneos y una producción que combina su estilo melódico con influencias latinas. El resultado es una canción que invita tanto a la reflexión como al baile.
El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y se suma al repertorio del Global Tour KM0, la gira con la que el artista español continúa recorriendo distintos países. De esta manera, Alborán reafirma su intención de seguir explorando nuevos horizontes musicales sin perder la esencia que lo convirtió en una de las voces más importantes del pop en español.
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