Pablo Alborán presentó "Tiempos Bonitos", su nuevo sencillo en plena gira internacional

Además de presentar nuevo material, "Tiempos Bonitos" anticipa el camino musical que Pablo Alborán buscará profundizar en esta etapa, con una mayor presencia de sonidos contemporáneos y una producción que combina su estilo melódico con influencias latinas. El resultado es una canción que invita tanto a la reflexión como al baile.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y se suma al repertorio del Global Tour KM0, la gira con la que el artista español continúa recorriendo distintos países. De esta manera, Alborán reafirma su intención de seguir explorando nuevos horizontes musicales sin perder la esencia que lo convirtió en una de las voces más importantes del pop en español.