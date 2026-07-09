Cuál es el significado de "Total Eclipse of the Heart", la canción que consagró a Bonnie Tayler
Se trata de una de las baladas más icónicas de la historia del pop rock.
"Total Eclipse of the Heart" es una de las baladas más icónicas de la historia del pop rock, lanzada en 1983 por la cantante galesa Bonnie Tyler, fallecida este miércoles a los 75 años, y compuesta por Jim Steinman.
La canción alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en un éxito global masivo gracias a la desgarradora e inconfundible voz ronca de Tyler.
El mundo de la música se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Bonnie Tyler a los 75 años en un hospital de Portugal debido a complicaciones de salud.
Su partida deja un vacío enorme, pero su legado musical y la inmensidad de este himno perdurarán para siempre.
Cuál es el significado de “Total Eclipse of the Heart”
“Total Eclipse of the Heart” formó parte de su exitoso álbum Faster Than the Speed of Night de 1983.
El compositor Jim Steinman la describió como un "delirio" sobre el lado más oscuro y obsesivo del amor.
Es un clásico infaltable en karaokes y, curiosamente, sus reproducciones e ingresos se disparan en plataformas digitales cada vez que ocurre un eclipse solar real en el mundo. Además, superó los mil millones de reproducciones en Spotify.
El video musical dirigido por Russell Mulcahy y filmado en un antiguo hospital psiquiátrico en Inglaterra, posee una estética de terror gótico muy recordada por sus imágenes extravagantes.
Total Eclipse of the Heart, un clásico de Bonnie Tyler
Murió Bonnie Tyler, legendaria cantante británica
La legendaria cantante británica Bonnie Tyler murió este miércoles en un hospital de Portugal a sus 75 años debido a complicaciones de una enfermedad por la que venía siendo tratada.
A principios de mayo, la artista galesa había sido ingresada de urgencia para someterse a una cirugía intestinal y aunque logró despertar del coma inducido un mes después, su estado de salud continuó siendo muy grave hasta su deceso.
La familia de Tyler confirmó la triste noticia a través de las redes sociales de la artista, solicitando privacidad ante la tragedia.
Quién era Bonnie Tyler
El mundo de la música despide a una de las voces rasgadas más icónicas y potentes de la historia del pop-rock que dejó una huella imborrable con éxitos globales de la década de 1980 como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario