Fuerte descargo del productor de "Sinvergüenzas" contra Christian Sancho: qué dijo

“Teníamos bastantes localidades vendidas en los teatros de La Pampa y Mendoza y levantamos la gira porque Sancho me dijo hace una semana que no podía continuar con la obra y que sólo podía hacer La Pampa, Palomino se tomó vacaciones que fueron avisadas hace seis meses con lo cual él ya tenía su reemplazo pero no de Christian, pero me avisó una semana antes Sancho que no podía continuar con el proyecto, él tenía contrato hasta el 10 de noviembre y yo me quedé sorprendido y le pedí que me haga La Pampa aunque sea, surgió este fin de semana que el Conejo tampoco podía hacerla porque no lo dejaban en su programa de televisión”, empezó diciendo el empresario.

En ese sentido Reimundo afirmó: “Tenemos los compromisos con los teatros y entradas vendidas les dije, en los contratos a veces no vemos esas cosas los productores y encima en el caso de Sancho empezó una obra nueva que tampoco debería darse eso, si estás trabajando con una obra no podes empezar otra, la verdad que a la productora nos trajo problemas y gastos extra. Yo no soy de confrontar y él me llamó preguntándome qué era todo esta movida que salió, y yo le dije que no tenía nada que ver, no es común lo que hiciste le dije, yo lo califico como que le faltó ser empático con sus compañeros y como falta de profesionalismo lo que hizo”.

Qué dijo el productor de "Sinvergüenzas" contra Christian Sancho

“Lamentablemente con toda esta situación que te estoy contando tuve que comunicar el domingo que se suspendía la gira. Aparte no nos olvidemos que con esto quedan técnicos, productores, asistentes sin laburo. Tratamos de buscarle una vuelta pero Sancho me dijo que ya tenía compromisos asumidos, del sábado a la noche al domingo a la tarde se le sumaron compromisos”, manifestó Alberto.

Luego explicó que “por suerte los actores que se quedaron sin esta gira saben que van a formar parte en el verano de la obra, los teatros te piden el alquiler por adelantado y si después no lo hiciste te jodes, levantamos 13 fechas. Yo tenía muy buena relación con Christian, he trabajado en otra obra. A partir de que se metió con otro proyecto cambió su forma de ser y se volvió egoísta, solo importa lo que le pasa a él. No sé si nos dejó tirados pero se especula con lo que a mi me sirve y nada más y no pensar en el otro, que cada uno se salve como pueda sería”, dijo al respecto el empresario.

“A los actores del elenco no les cayó bien ni les causó gracia la decisión de Sancho y el Conejo, no te voy a decir lo que me dijeron. A mi me escribió Sancho y no esto no es ninguna movida, simplemente estoy contando la verdad de lo que pasó. El elenco está en llamas y es lógico, yo perdí varios millones de pesos con esto, lo digerís porque no te queda otra, está claro que se cagaron en todos”, concluyó.