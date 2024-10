Fuerte malestar en la familia de Christian Nodal con Ángela Aguilar: qué pasó

“En su momento yo he hablado en este mismo programa de los escándalos de Christian Nodal, su pasado tormentoso con Cazzu y su flamante romance con Ángela Aguilar en medio de la polémica por las infidelidades, bueno hay un nuevo capítulo y creo que es el más terrible", comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego de esto, el periodista confirmó: “Desde México me aseguran que los padres de Nodal no se fuman a Ángela, que casi no se ven y que incluso le habrían manifestado su enojo a su hijo eligiendo a la madre de su hija que es Cazzu”.