Fuerte rumor de romance de Nati Jota con un futbolista: de quién se trata

Quién es el futbolista que tendría un romance con Nati Jota

nati jota santiago sosa

“Hoy quiero arrancar con un enigmático muy lindo, porque voy a hablar de un romance reciente. Ella es increíble, y aunque no lo conozco tanto a él, sé que es un crack en el fútbol”, introdujo el periodista. Continuando con su relato, comentó: “Recibí esta información hace algunos días, la investigué, hablé con personas cercanas, y logré obtener un panorama más claro de la situación”.

“Lo que me cuentan es que se conocieron en el extranjero y que están disfrutando de estos primeros momentos juntos. No sé si lo harán público, pero me encanta la pareja. Ahora te voy a compartir lo que dice el entorno de ella. El romance que tengo para contarles es el de Nati Jota y Santiago Sosa, futbolista de Racing”, señaló Etchegoyen al dar a conocer la noticia.

“Me dicen que nació una historia muy bonita. Todo comenzó cuando Nati viajó a Paraguay para presenciar la final de la Copa Sudamericana. Allí coincidieron, se siguieron en redes sociales, y según me comentaron, ya hubo encuentros en Buenos Aires. Están en constante comunicación”, detalló el conductor.

Finalmente, concluyó: “Cuando pregunté al círculo cercano de Nati sobre esto, noté cierta sorpresa al inicio, ya que tardaron en responder. Sin embargo, confirmaron todo lo que mencioné. Veremos si en algún momento deciden hacerlo oficial. ¡Que viva el amor!”.