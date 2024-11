Fuertes acusaciones de Felipe Fort contra el entorno de Ricardo: su palabra

“La gente que se decía ‘amiga’ de mi papá, se acercaba para sacarle guita. Por ejemplo, en las obras de teatro no tenía ganancias. Entiendo que era su sueño, pero tenía pérdidas cuando en realidad podía tener ganancias, solamente que se juntaba con gente que no hacía las cosas bien con él”, agregó el joven, contundente.

Ricardo Fort

Después de contar esto, Felipe reveló que es diferente a su papá y no permite que nadie se le acerque por la plata. “Uno tiene que disfrutar el dinero con sus amigos, pero sin dejar aprovecharse por el resto", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Yo, por ejemplo, soy feliz viajando con amigos. A veces, los invito, pero me ha pasado que ellos mismos me dicen: ‘No, no quiero porque siento que me estoy aprovechando y no me gusta’. Pero les digo que eso me hace bien a mí’”.

Con estas fuertes declaraciones causó una gran polémica, aunque al viralizarse en las redes sociales, los usuarios no dudaron en estar de su lado y apoyaron las declaraciones que hizo, ya que muchos aseguraron que Ricardo Fort, en el último tiempo, se rodeó de personas que solo lo buscaban por su fortuna e intentar ser famosos y no se relacionaban con él de forma genuina.