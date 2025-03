Furia abandona la casa de Gran Hermano: qué pasó

Si bien el conductor y la producción no revelaron la identidad del jugador, los fanáticos de las redes sociales apuntan a Furia Scaglione, ya que la participante aseguró haber hablado con el "Big Brother" para retirarse por la "puerta giratoria".

Cabe recordar que la "puerta giratoria" es un recurso implementado en esta edición que le permite a los participantes abandonar la competencia sin salir por la pasarela principal.

Finalmente, y en el comienzo de la gala de nominación, Del Moro confirmó que efectivamente uno de los jugadores iba a dejar el reality: se trata nada menos que de Furia, quien había regresado a la casa a través del Golden Ticket, siendo la más votada.

"No es nada malo. La verdad que tenía muchas intensiones de entrar y jugar. Tengo una manera de jugar muy agresiva y la casa no está en este nivel. Paso muchas horas aburrida y no lo estoy disfrutando. No es culpa de ustedes, necesito que ustedes disfruten", explicó Juliana al despedirse de la casa.

Juliana explica los motivos de su salida



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 27, 2025

Tras confirmarse su salida, Chiara Mancuso fue una de las participantes que se mostró más aliviada y hasta lo reconoció en vivo. Es que en una de las pocas jugadas que hizo en su corta estadía, Juliana la había fulminado.