Tenso cruce: Furia Scaglione mandó a "cerrar el ort..." a Laura Bozzo, la reconocida conductora peruana
El episodio, que no tardó en viralizarse en redes sociales, ocurrió en el marco del reality "El Internado" de Chile, donde la mediática argentina participa.
Tras su polémico paso por la televisión argentina, Furia Scaglione dejó atrás a Gran Hermano y pasó varias semanas en "El Internado", un reality chileno que se graba en Perú y presenta desafíos que combinan convivencia con pruebas de cocina extrema, lo que obliga a los participantes a enfrentarse a retos culinarios combinados con el tenso día a día.
Lo cierto es que ya han trascendido diversos episodios donde Furia se dedicó a ser el centro de atención por sus gritos y polémicas maneras de tratar a otros. En esta oportunidad, se viralizó un tenso cruce que tuvo con la reconocida conductora peruana Laura Bozzo, conocida por su frase "¡qué pase el desgraciado!".
El ida y vuelta verbal comenzó cuando Bozzo indicaba que los participantes del reality no eran conocidos en México y Furia intentó silenciarla. Molesta por lo que la conductora y abogada estaba diciendo, la ex Gran Hermano expresó: "Ay, callate Laura, callate... cerrá el orto, porque a ver...", señaló, y fue inmediatamente interrumpida por Bozzo.
"No, a mí no me digas 'cerrá el orto'", expresó enojada la mediática peruana que, antes de la discusión, había indicado que entendía que Juliana sí fuera conocida en Argentina.
Si bien Juliana formaba parte del programa, donde fue una de las incorporaciones que generó mucha atención, su participación ya finalizó. Se sabe que, en su momento, Furia abandonó el juego. Aunque su paso por "El Internado" fue intenso, caracterizado por su frontalidad y controversias, su estadía en la casa ya concluyó.
