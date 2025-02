Furia volvió a Gran Hermano después de la guerra: eligió participante favorito y destruyó a otro

Sin embargo, tras tantos problemas, Furia tuvo un momento de paz con Telefe. Este viernes, la ex jugadora hizo una intervención inesperada en "la noche de los ex", el programa conducido por Robertito Funes Ugarte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1885517824749195555&partner=&hide_thread=false Los analistas eligen a sus preferidos de esta edición



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/5fi3oJPN81 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 1, 2025

Este mismo ciclo, en el que van los ex jugadores, había estado bajo de rating. No obstante, con la participación de Scaglione, quien aclaró que solo volvió por este viernes, sumó un pico de 8.3 puntos de rating.

En tanto, en su participación, Furia hizo de analista de la presente edición y dejó su sello: a la hora de elegir a su favorita, optó por Lourdes, a quien calificó como “muy divertida"

"No le creo nada a Giuliano. No le creo que le gustan todas. Es muy inteligente”, le dijo Juliana en la cara a “Nano”, justo en la previa al repechaje durante otra ocasión. “Chiara me parece una falsa, lo expuso a Ulises y ahora está bailando ahí con el”, sostuvo en otro tramo del programa.

Y así es como Scaglione demostró que sigue pendiente del tema aunque busca mantenerlo en el perfil bajo. Hay que destacar que muchos aseguran que su regreso tiene que ver con la pérdida de visibilidad. Sin embargo, lo cierto es que en medio de su regreso, dejó en claro que aún sabe leer el juego.