Furia denunció que intentaron entrar a su casa por la fuerza: "Película de terror"

“De pronto se volvió una película de terror. Como hablo, saben que estoy acá”, explicó “Furia”.

furia

Además, aseguró que una vecina le fue a tocar el timbre al notar que estaba haciendo un vivo en su casa: “Estaba cocinando lo más bien y tocan el timbre, era una vecina que vino a saludar porque se dio cuenta que estaba haciendo un live”.

Sobre la polémica que protagonizó durante la entrega de premios tras el final de Gran Hermano porque sus compañeros la eligieron como la mejor jugadora, dijo:: “Me parece una pelot..., son unos falsos”.

“¿Cómo van, Furiosos? Bueno, yo creo que no me tengo que ganar este premio, sino el premio por los 17.2 de rating. Gracias porque me encontraron. Gracias a la producción. Por más que todos ustedes se rían, creo que todos fueron protagonistas y no solo yo”, firmó Scaglione.