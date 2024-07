Gran Hermano: Furia ganó el premio a "Jugador favorito" y descolocó a Santiago del Moro con su decisión

Ante la sorpresa de todos y una mueca de fastidio de Del Moro, la exparticipante regresó para aclarar que le decía su distinción a él.

“Se banco todo esto. A la sociedad no le gusta mucho que las mujeres digamos cosas, y menos peladas y tatuadas. Él me defendió a muerte, incluso cuando no debería haberme defendido”, argumentó para acomodar la situación que entonces dejó de ser tensa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElLauchaOkey/status/1810506620855521595&partner=&hide_thread=false Sus "compañeros" VOTARON A FURIA como el JUGADOR PREFERIDO de la casa y Juliana NO LO ACEPTÓ. Se lo regaló al conducto, Santiago Del Moro #GranHermano pic.twitter.com/gKNQC0phTT — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) July 9, 2024

En qué consistieron los Gran Hermano Awards

Después de la gala final de este domingo, que tuvo a Bautista como ganador, se realizó la última gala de Gran Hermano. A partir de las 22:30, Santiago del Moro recibió a Nicolás, Emmanuel y al campeón de esta edición para hablar de su paso por la casa.

Por otro lado, se realizó la entrega de los Gran Hermano Awards. La producción decidió premiar a aquellos jugadores que más se destacaron en su paso por el reality y generar un clima divertido y despedirse de la mejor manera.