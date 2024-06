El acto violento de Furia contra Diego Poggi tras su eliminación de Gran Hermano

diego poggi furia.mp4

"¿Y? ¿Te saludó? ¿Desagradable?", consultó. Sin ningún tapujo, Poggi fue por más y espetó: "Un metro cincuenta, un corcho. Me puteó". Fue así que su compañera siguió indagando: "¿Te odió un poco? ¿Se enteró de todo?". Por lo que, una vez más, Diego respondió sin dudarlo: "Se enteró que descorché un champagne cuando se fue".

Según lo que explicó Poggi, Furia le habría dicho: "¿Tenes envidia? Hijo de pu..". Así fue que, de manera sarcástica, Diego cerró el asunto: "No, no le dije nada, un beso. Seguramente me la voy a volver a cruzar. Un amor, es divina".

Furia quiere conocer a Javier Milei

Este miércoles, la exparticipante visitó los estudios del canal donde adquirió popularidad, y dialogó con los conductores de "Buen Telefe". Allí, Furia habló de diversos temas, hasta opinó sobre la gestión de Javier Milei.

"Yo pensaba que había hiperinflación por el cambio de gobierno", respondió tras la consulta de si conoce la situación actual de Argentina. "Quiero entender que la persona que está es muy inteligente, creo que es economista. Si lo dejan trabajar bien, va a poder hacer grandes cosas. Hay que darle tiempo", agregó en referencia a Javier Milei.